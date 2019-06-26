Украина бежит из Европы: развод и украинская фамилия!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Есть вещи, которые известны даже закоренелым преступникам, даже отбросам общества. Как говорил Фокс в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя», самая дорогая вещь на свете – это глупость. Жаль, что советские фильмы под шумок декоммунизации киевские власти нынче просто запретили, и многие украинцы слыхом не слыхивали этой мудрой мысли. Особенно молодые украинцы. Те и вовсе порой напоминают персонажей, прилетевших из страны Оз или из Зазеркалья, где все наоборот.

Вот так они прилетают, скажем, в Грецию, где с фашистами народ воевал всю Вторую мировую войну, да и после бился с местными «черными полковниками» и где отлично знают и флаги, и замашки всех фашистских приспешников. Как говорится, имели с ними дело… А дальше происходит история вполне понятная любому человеку, сведущему как в истории, так и в правилах хорошего тона, которые гласят, что в гостях свои порядки не наводят. Впрочем, постараемся без комментариев – как говорят в европах, no comments…

Воспроизведем «события» почти дословно в интерпретации некоей украинской горе-патриотки, которая перепутала не только патриотизм с политическим радикализмом, но и Грецию с западом Галичины. Понятно, что древняя Эллада чисто географически находится западнее Украины, но это вовсе не значит, что там любят Запад, особенно, в том виде и в тех цветах, от которых «тащится» гражданка «незалежной»…

Итак, даем слово украинскому порталу и его информатору, некоей украинке, по совместительству психологу (очевидно, у нее и высшее образование имеется, естественно, украинского пошиба). Портал вывесил слезливо-возмущенный заголовок «Детей выгнали из-за флага!». Что-то мы не заметили никаких подобных восклицаний хотя бы мелким петитом, когда на праздник 9 мая в городе-герое Советского Союза Киеве маленькая девочка хотела поднести цветы к Вечному огню, а на ней была надета пилотка с красной звездочкой. И ее националисты побили! Чуть не разорвали маленькое доброе существо!.. Звезда эта, между прочим, принесла свободу всей Европе, но никто из журналистов и политиков Европы, не говоря уже про Украину, не вступился за плачущую девочку. Никто не написал «На Украине за значки бьют детей!»

А вот теперь на Европу сразу поклеп. Почему поклеп? – сейчас сами увидите. Инцидент произошел на острове Каламос. Психолог из Киева П. приехала в местный отель с группой детей. После заселения украинцы решили развесить на балконах флаги. Какие вы думаете? Они разместили снаружи здания красно-черные полотна «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА). Той самой, что «орудовала» у нас в Хатыни, и чьи зверства советская историография стыдливо приписывала немцам. С немецких оккупантов никто ответственности за зверства не снимает, но и выгораживать за дымящийся тын местных предателей и карателей, было совсем недальновидно, что показал последовавший развал СССР. И надо отдать должное нашему Президенту, Александру Лукашенко, который не только как высшее должностное лицо, но и профессиональный историк, раскрыл, наконец, правду и про Хатынь, и про другие сожженные села и вески, и про украинских «повстанцев», которых он назвал «нелюдьми». Подробнее – здесь .

И вот флаг этих нелюдей, как черно-красное бельмо, налился кровью над свободной греческой землей. Как должны были повести себя нормальные люди, будь то греки или кто-то еще? Киевлянка-психолог рассказывает: «Через несколько дней другие постояльцы отеля пожаловались руководству гостиницы на то, что флаги «оскорбляют их достоинство». После этого сотрудники без моего ведома сняли все вывешенные полотна. Позднее они заявили, что в частном отеле установлены свои правила»…»Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!» – возмутилась киевлянка.

Как объяснил представитель туроператора, другие жители отеля были «недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом», которые им было «неприятно видеть». «Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели», – приводит слова украинки портал.

В сухом остатке или, как говорят украинцы, сгусь, подопечные пани П. недосчитались всего одного дня отдыха. Надо полагать, сопровождавшие ее дети все же оздоровились, окрепли и призадумались, что не все из того, что старшие в их стране считают «общей истиной» нравится большинству людей за пределами Украины. Но самое главное, детей никто не бил, не оскорблял, и вообще не трогал, в отличие от маленькой киевлянки, пытавшейся пробиться к Вечному огню и навсегда получившей урок по теме «Обыкновенный фашизм в действии». Администрация же греческого отеля вообще не применяла силу, действовала увещеваниями, и все разговоры вела только с «сопровождающей» и вполне взрослой дамой, а не с детьми.

В этом и состоит разница между нормальными людьми и украинскими националистами. Между нормальными убеждениями, какими бы они ни были, и политическим радикализмом.

Что касается обиды пани П. «Нас выселили!», то надо признаться, здесь больше позы, чем обиды. Ведь украинцы из «такой» Европы, где не воспринимают их «героев», их «флагов» и не верят их фейкам, сами готовы выселяться. Во всяком случае, публично об этом заявляют.

И опять никаких комментариев, только цитаты… Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев. Это произошло после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

На прощанье все «сепаратисты» от ПАСЕ – а они ведь от нее отделяются, не так ли? – дружно сфотографировались в зале заседаний. Это селфи можно было бы назвать «сердитая кучка». Ничего, еще моя бабушка-крестьянка меня учила: «На сердитых воду возят!» А у этих сердитых и своей воды в речах столько, что не поэксплуатировать их было бы грешно. И не вывезти на чистую воду – тоже!

Так глядишь, и в ПАСЕ с их уходом станет посуше и потише. А там и вовсе может сессия займется делом – не квартирными разборками и разводами в Европе, а налаживанием нормального сотрудничества.

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК».