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Парню, укравшему у своей бабушки 7 тысяч долларов, дали 2 года лишения свободы с отсрочкой

27.06.2019 09:49 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Вчера, 26 июня, вечером суд Каменецкого района вынес приговор в отношении 18-летнего Дениса*, похитившего у своей бабушки 7 тысяч долларов.

История могла бы показаться самой банальной, если бы не личность обвиняемого. Уроженец нашего района учится в училище Олимпийского резерва в Бресте, входит в состав сборной команды Республики Беларусь по легкой атлетике и, по мнению его тренера и преподавателей, является очень перспективным спортсменом.  В его копилке – многочисленные медали, дипломы и кубки республиканского уровня, а также победы на международных турнирах. В училище Денис находится на полном обеспечении (проживание в общежитии и питание) и получает стипендию 35 рублей в месяц. Плюс родители, которые заслуженно гордятся (гордились?) своим сыном, дают ему деньги на карманные расходы. Что подтолкнуло юношу, нашедшего в доме у своей 86-летней бабушки тайничок с деньгами, собранными «на черный день», позариться на них? Брал он деньги понемногу, в 10-15 заходов, пока они не кончились, и пока однажды бабушка, очень долго не заглядывавшая в свой тайничок, не обнаружила пропажу.

Никто из родных даже подумать не мог, что в краже виноват Денис. Потому и обратились в милицию. Юноша в то время был на сборах в Португалии. А когда вернулся, прямо в минском аэропорту его уже ждали сотрудники милиции.

В содеянном Денис чистосердечно раскаялся. Мало того, пришел в ужас от перспективы сесть за решетку и навсегда распрощаться со спортом. Его родители практически сразу возместили бабушке всю похищенную сумму. Да и сама она слезно умоляла прекратить в отношении внука уголовное преследование.

Суд признал Дениса виновным в тайном похищении имущества, совершенном в крупном размере, то есть в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года без конфискации имущества с отсрочкой исполнения наказания сроком на 2 года, в течение которых он не должен совершить нового преступления. Судья Оксана Шкель  учла и несовершеннолетний возраст Дениса во время совершения преступления (было ему тогда 16 лет), и положительные характеристики из училища, и заслуги перед отечественным спортом… Тем не менее суд наложил на него дополнительные обязательства. В течение этих двух лет Денис должен будет периодически являться в орган, осуществляющий контроль за его поведением, для регистрации. Он не должен посещать игорные заведения. В свободное от учебы время обязан будет выполнить общественно-полезные работы в объеме 60 часов.

Его родные надеются, что из случившегося он сделает правильные выводы.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.

*Имя изменено.

Подробности этой истории читайте в номере «НК» за 6 июля.

 

Парню, укравшему у своей бабушки 7 тысяч долларов, дали 2 года лишения свободы с отсрочкой

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера, 26 июня, вечером суд Каменецкого района вынес приговор в отношении 18-летнего Дениса*, похитившего у Сообщение Парню, укравшему у своей бабушки 7 тысяч...
 
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