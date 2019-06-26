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Появится ли когда-нибудь на Замостах водопровод?

27.06.2019 08:27 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Для современного горожанина наличие централизованного водопровода и канализации в доме – такая же обыденность, как чашка чая/кофе по утрам. И даже представить сложно, что где-то – не в деревне, а в городе! – таких привычных благ цивилизации нет. Между тем, жители микрорайона Замосты в Каменце этих благ не знают вообще.

Нет, конечно, они не ходят за водой к речке. У каждого на подворье либо колодец, либо пробурена скважина. А вот качество воды в них очень разнится. Кто-то жалуется, что фильтры на насосах приходится менять три раза в месяц, а когда поднимается уровень реки, гидрофоры то и дело выходят из строя. Кто-то, кому при бурении скважины повезло наткнуться на хороший горизонт, качеством воды вполне доволен. Но и те, и другие хотели бы не таскать воду из колодцев ведрами и не знать проблем со скважиной, а получать воду из централизованного водопровода, как это происходит во всем прочем Каменце. Много лет жители микрорайона стучатся в разные инстанции с просьбой проложить у них сети водоснабжения и канализации, но воз и ныне там.

Проблема в том, что платить за прокладку сетей готовы не все

Даже при долевом участии 50х50. Более половины обитателей микрорайона – люди пожилого возраста, у которых нет ни возможности, ни желания изыскивать огромные по их меркам суммы. А они и правда огромные. В 2015 году в районном ЖКХ подсчитали, что только изготовление документации проектной организацией обошлось бы тогда примерно в 614 млн. (сейчас – 61 тыс.) рублей. Ориентировочная стоимость водопровода тогда составляла 5,5 млрд. (550 000 рублей нынешними). Точную цифру могут назвать только проектировщики после изготовления проектно-сметной документации, но до этого дело никак не дойдет.

Не дошло и в том самом 2015 году, когда, как рассказывал директор предприятия ЖКХ Александр Головач, в районном бюджете были предусмотрены деньги на водоснабжение микрорайона Замосты. Нужно было лишь заручиться согласием жильцов на долевое финансирование проектно-сметной документации. Вообще-то такая документация изготавливается за счет самих граждан, которые создают кооператив, выступающий заказчиком работ. Тогда удалось отстоять финансирование 50х50. Коммунальщики обошли каждый из 173 домовладений на Замостах: согласны на долевое участие или нет? Однозначно согласились только 22 человека. Около 50 человек хотели бы поменять условия договора, остальные сказали категорическое «нет». Люди уверены: протянуть магистральный водопровод к ним должны бесплатно, и продолжают стучаться во все инстанции.

Есть целых два способа

В первых числах июня в Каменце прошло очередное собрание жильцов микрорайона Замосты. Разъяснить им положение дел еще раз попытались заместитель председателя райисполкома Андрей Покало и начальник района по эксплуатации сетей ЖКХ Андрей Гендель. Нет, деньги на строительство сетей в Замостах не появились, как на то надеялись жители микрорайона. А вот законодательство изменилось. С 28 марта этого года вступил в силу Указ Президента №488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)».

Согласно документу, строить такие сети теперь можно двумя способами.

Первый: все, начиная от изготовления проектной документации и заканчивая подключением домов к сетям, делает эксплуатирующая организация (в нашем случае – районное предприятие ЖКХ), но при этом собственники жилья после подключения полностью, то есть в 100-процентном размере, возмещают затраты – единовременно либо поэтапно (с первоначальным взносом 10% стоимости работ).

Второй способ: собственники жилья создают кооператив (КИЗ) и все работы от первого этапа до последнего делают за свой счет.

На собрание пришли всего 23 жителя микрорайона. Только двое из них согласились на строительство в соответствии с Указом №488. Еще 14 человек согласны на долевое строительство (50х50 по водопроводу и 30х70 по канализации). 7 жителей согласны, но на других условиях. Опять тупик?

До сих продолжается бурное обсуждение итогов собрания

«Почему мы должны платить за магистральный водопровод аж от Березняков? – возмущается одна из жительниц. – Почему его должны к нам тянуть аж оттуда?»

«Глупость несусветная, – парирует Андрей Гендель. – Водопровод заканчивается на улице Пограничной у последнего дома на перекрестке с улицей Леваневского. Там последний колодец. До моста от него метров 300. Оттуда и будет тянуться ветка. Нет никакой необходимости тянуть ее с Березняков через весь город».

Но и от этого колодца прокладка сетей на Замосты через реку выливается в огромную сумму. Даже для бюджета, не говоря уже о людях. Возможно, решить эту проблему могло бы привлечение денег ЕС, как это удалось сделать при прокладке канализации в Высоком. Готов ли район написать такой проект и выиграть грант на финансирование?

Елена ТРИБУЛЕВА.

Комментарий специалиста

Андрей Круглей, начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства Брестского областного унитарного предприятия «Управление ЖКХ», не исключает возможности того, что с учетом расположения микрорайона Замосты государство могло бы взять на себя расходы по прокладке магистрального водопровода именно на участке до реки и через реку.

«Но такая возможность будет рассматриваться только в том случае, если будет готова проектно-сметная документация. То есть людям, если они хотят, чтобы в их дома централизованно подавалась вода, в любом случае должны создавать КИЗ и заказывать проект. Это будет служить гарантией, что они не откажутся оплачивать затраты на прокладку магистрального водопровода по улицам и строительство разводящих сетей», – подчеркнул Андрей Александрович.

Появится ли когда-нибудь на Замостах водопровод?

Author: Редактор сайта

 
 
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