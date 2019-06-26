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Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле задержан в Столинском районе

27.06.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле задержан в Столинском районе
УВД Брестского облисполкома

Инцидент произошел около полуночи в деревне Теребище Столинского района.

Включив проблесковые маячки красного и синего цветов, сотрудники ГАИ потребовали от мотоциклиста остановиться. Однако тот лишь ускорился. 

Проехав небольшое расстояние, водитель бросил ТС на землю и попытался скрыться. Его задержали, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Нарушителем оказался нетрезвый 24-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало 4,8 промилле алкоголя. Вдобавок у молодого человека нет водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов. Мотоцикл доставлен на штрафную стоянку. 

Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле задержан в Столинском районе
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Внимание инспекторов ДПС привлек водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер». Мужчина двигался без мотошлема, а сам мотоцикл был без регистрационных знаков.
 
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