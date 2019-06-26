Мотоциклист-бесправник с 4,8 промилле задержан в Столинском районе

Инцидент произошел около полуночи в деревне Теребище Столинского района.
Включив проблесковые маячки красного и синего цветов, сотрудники ГАИ потребовали от мотоциклиста остановиться. Однако тот лишь ускорился.
Проехав небольшое расстояние, водитель бросил ТС на землю и попытался скрыться. Его задержали, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Нарушителем оказался нетрезвый 24-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало 4,8 промилле алкоголя. Вдобавок у молодого человека нет водительского удостоверения.
В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов. Мотоцикл доставлен на штрафную стоянку.