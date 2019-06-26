«У меня не срастется!» Девятовский разруливает ситуацию с критикой атлетами формата Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Вадим Девятовский не может поверить в то, что характеристика «подло» и «нечестная борьба» о формате турнира на Европейских играх дана ведущими белорусскими легкоатлетами не под действием эмоций. В интервью SPORT.TUT.BY Девятовский на правах главы Белорусской федерации легкой атлетики рассказал, кто придумал формат для легкой атлетики на Европейских играх и почему лично он не оказывает на спортсменов давление из-за разразившегося скандала. Наоборот — защищает их.



Вадим Девятовский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Средний возраст болельщика в легкой атлетике — 40−50 лет. Ставится задача привлечь молодежную аудиторию»

— Сразу перейдем к вопросу, которым задается прыгун в высоту Максим Недосеков. Кто придумал формат соревнований по легкой атлетике для Европейских игр?

— Насколько мне известно, такой вариант возник из-за квоты спортсменов-легкоатлетов на наши Европейские игры. Суть в том, что классическая система проведения турнира на уровне Европы подразумевает участие около двух тысяч спортсменов. Провести полный турнир по легкой атлетике — это объемно и затратно. Европейский олимпийский комитет (EOC) выделил на легкую атлетику на эти соревнования около семисот квот. Отсюда, насколько я знаю, и вытекло предложение по сокращению количества легкоатлетических дисциплин в программе Европейских игр.

Формат DNA (Dynamic New Athletics) - матчевая встреча в легкой атлетике. Задача спортсменов — выиграть мини-дуэли у представителей других стран и принести очки в командную копилку. Страна с наибольшим количеством очков по итогам соревнований становится чемпионом.

Недовольство легкоатлетов форматом вызвано тем, что индивидуальные награды разыгрываются с учетом результатов, показанных в мини-дуэлях. Формат не подразумевает обязательной контактной борьбы лучших с лучшими. И атлет, стартующий последним на стадии квалификации, знает, какого результата будет достаточно для победы. Кроме того, количество попыток в небеговых дисциплинах сокращено до трех, что не позволяет атлетам показать свой максимальный результат, как в классическом олимпийском формате.

— У страны-хозяйки было право определить, какие это будут дисциплины?

— Нет. Но нам повезло, что именно в этих дисциплинах у нас есть топовые спортсмены. Два года назад мы попросили лишь об одном: провести замену женских прыжков в высоту на мужскую «высоту», а также заменить мужское метание копья на женское. Для успеха любых соревнований важно, какую роль сыграют локальные звезды. В прыжках в высоту два года назад Макс с побитым 40-летним рекордом юниорского чемпионата Европы громко заявил о себе. Копьеметательница Татьяна Холодович в 2016 году стала чемпионкой Европы.

Наше предложение нашло понимание, и замену произвели. В итоге в индивидуальной медальной борьбе из девяти возможных медалей мы завоевали шесть! Наши легкоатлеты выиграли три золота и три серебра! И очень важно подчеркнуть, что наши результаты на Европейских играх, если обратить внимание на выступление лидеров, — мирового уровня.

Изначально формат подразумевал розыгрыш одной медали в легкой атлетике — в командном первенстве. Мы дискуссировали. На Олимпийских играх наш вид спорта самый медалеемкий — 48 комплектов наград. Плавание с 35 комплектами идет на втором месте. Чтобы сохранить высокий статус легкой атлетики на Европейских играх, решили определять победителей в индивидуальных зачетах по дисциплинам в рамках командного первенства в первый день соревнований, когда команды проходили квалификацию. Плюс-минус справедливые условия. Чувствовался в борьбе драматизм, и интрига была до последней минуты первого соревновательного дня, где еще раз напомню, разыгрывалось девять комплектов наград.

— В данном формате, когда спортсмены состязаются в разных погодных условиях и без контактной борьбы, спорят интересы командные и личные.

— Верно. В этом особенность, и людям понравилось. Если вдруг вам на секунду покажется, что я сейчас накручиваю, посмотрите реакцию в соцсетях. Там болельщики выражают восторг тем, как прошел первый соревновательный день на Европейских играх в легкой атлетике.



Анастасия Мирончик-Иванова. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Нельзя в параллельно проходящих матчах в футболе, например, «Ливерпуль» — «Барселона» и «Аякс» — «Тоттенхэм», выявить победителя Лиги чемпионов. Лучшие команды все равно должны сыграть друг с другом. В легкой атлетике на Европейских играх итог индивидуального зачета был подведен без контактной борьбы.

— Я не вижу противоречия. Легкоатлетические команды-участницы Европейских игр все еще находятся в борьбе за победу, а что касается личного зачета и параллели с футболом, то, думаю, его было бы уместнее сравнивать с соперничеством Лионеля Месси и Криштиану Роналду за «Золотой мяч». Условно говоря, кто больше забил, тот и обладатель приза.

— Почему нельзя было провести легкую атлетику на Европейских играх по олимпийской системе? Международный олимпийский комитет, что, не дал на это санкцию?

— Нет, не в этом дело. Идея была в том, чтобы опробовать новый формат. Средний возраст болельщика на крупных легкоатлетических стартах — 40−50 лет. Ставится задача привлечь молодежную аудиторию. Вы можете видеть сотни примеров, когда в мировом спорте потихонечку вводят изменения.

«Можно будет судить по прошествии лет. Это как с нашими агрогородками»

— Легкая атлетика на Европейских играх кардинально отличается от привычного для спортсменов формата. Как мы видим по высказываниям лидеров нашей команды, им не нравится новый.

— Я лично об этом ни от кого не слышал, чтобы прямо весь формат не нравился. Слышал то лько о том, что это непривычно и необычно для спортсменов. А если и была критика, то не всего формата, а только своего вида. И это не удивительно, ведь в таком формате спортсмены соревнуются впервые в жизни, не говоря о том, что и новый формат DNA (Dynamic New Athletics) также впервые дебютирует на официальном соревновании.

О том, дали ли нужный эффект изменения, можно будет судить по прошествии лет. Это как с нашими агрогородками. Сколько критики от отдельных лиц было в адрес этой государственной программы, а сегодня агрогородки — это белое золото. Сельское хозяйство кормит нашу страну, а еще позволяет иметь на экспорте порядка 5 млрд долларов.

— А рентабельность?

— Рентабельность? По молочке и не только по ней — высокая. А еще имеет значение собственное обеспечение продуктами из потребительской корзины.

Да, взял пример не из спорта. Но будет ли признан удачным такой формат для легкой атлетики, решать не мне, а тому, кто это задумал.



Вадим Девятовский и Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Кто?

— Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics). Мы принимаем ее решение, направленное на популяризацию легкой атлетики среди молодежи. Я также принимаю и уважаю чувства спортсменов, потому что…

— …этот формат не раскрывает их возможности?

— Давайте так, это новый формат. Вы видели попытки Максима?

— Он дважды прыгнул с запасом.

— С огромным запасом. Мне кажется, Максим еще более раскрылся на этих соревнованиях. Когда тебе некомфортно, не может быть такого результата. Точно вам говорю. А Максим показал прекрасную форму. Он раскрепощен, находится в суперкондициях. У него в глазах азарт и кураж, который передался всему стадиону и, как я слышал, телезрителям тоже. Он сделал настоящее шоу на «Динамо»!

Не знаю, что произошло в микст-зоне, но в любом случае стараюсь аккуратно подобрать слова, чтобы люди поняли: выступление на любых соревнованиях крупного масштаба — огромный стресс для спортсмена, и очень важно правильно услышать спортсмена и чувствовать его настроение.

Вы сказали о том, что Девятовский нахваливал этот формат. Да, так и было, но нахваливал лишь только потому, что присутствовал на трех тестовых соревнованиях. Согласен, теоретически, если ты не на стадионе и впервые слышишь об этом формате, информация воспринимается трудно. Когда мне впервые рассказали о нем, то я, человек с тридцатилетним опытом в легкой атлетике, человек из спорта высших достижений…

— Какие у вас были эмоции?

— Интересно, но как все пройдет в реальных соревнованиях? И потом уже да, я нахваливал формат, посмотрев на него в Португалии, Лондоне на тест-ивенте и у нас, в Минске, на двух тестовых соревнованиях. Главная ценность этого формата — интрига о победителе в командном зачете до последнего жива, притом что до последней попытки в первом раунде квалификации неясен победитель и в личном зачете. Ровно так и произошло в Минске во всех видах на «Динамо», а особенно — в прыжках высоту.

Мне, как и всем, кто следил за соревнованием, было интересно, как поведет себя украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко из четвертого матча. С одной стороны, ему нужно было набирать очки для сборной, а, значит, побеждать своих визави. С другой — перед ним стояла медальная задача в личном зачете. Я был очень увлечен. Рядом сидела супруга, и ее внимание тоже было захвачено этой драмой: кто победит в высоте — наш Макс или Богдан, которому достаточно было взять 2,28 м. Хотя помимо Богдана штурмовали планку в 2,28 м спортсмены из Турции и Болгарии, которым было по силам справиться с этой задачей.

Рассуждения о том, что в высоте выиграет спортсмен из четвертого матча, потерпело фиаско, потому что выиграл Максим. Значит, ничего до последней попытки не может быть известно, даже если прыгает олимпийский чемпион! А ведь нам же, как стране-хозяйке Европейских игр, дали возможность выбора группы, в которой мы хотим выступать! Просил наших спортсменов и тренеров решить, как им лучше. Это они выбрали третий матч. Посчитали, что пик биологической активности приходится на время в районе шести часов вечера и что группа в восемь-десять часов — это поздно.

Был разговор про риск получить травму на легкой атлетики в новом формате. К сожалению, риск получить травму есть всегда и на всех соревнованиях, что, к сожалению произошло с Максом в Грозетто в 2017 году, когда он поднял планку на рекордные 2,35 м, получил травму и, как следствие, пропустил чемпионат мира в Лондоне, где мог бы бороться за медаль.

Возвращаясь к формату DNA, хочу подчеркнуть, что до соревнований сколько хочешь, столько и разминайся, хоть десять часов на запасном поле в ста метрах от основного. Разминка дается на основном стадионе. Да и паузы уже на самих соревнованиях между попытками не такие длинные, как в «классике». Вспомните российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву. Сколько раз ей приходилось ждать, укрыв лицо полотенцем, пока соперницы исполнят все свои попытки. Если у них не пойдёт, и все они будут брать высоту лишь с третьей попытки, просидеть можно час и более! Долго ожидающему своего выхода в сектор спортсмену не дают время для разминки. А в нашем формате ты можешь разминаться сколько хочешь и очень оперативно, в течении получаса прыгнуть три отведенные попытки.

Про то, что Макс не хотел выступать на этом старте. Этого не может быть, и я вам даю гарантию, что он рвался в бой! Знаете, Максим был первым, кто подошел ко мне с вопросом про отбор на игры в Минске. Это было после зимнего чемпионата Европы в Глазго, где Макс допустил осечку. «Вадим Анатольевич, реабилитируюсь на Европейских играх. Покажем там все, на что способны», — сказал он тогда. Что ж, молодец, думаю! Отбор планировалось провести в мае на республиканской универсиаде в Бресте, ведь в мужской высоте у нас хватает претендентов на то, чтобы выступить на Европейских играх. Это и Андрей Скобейко, наш запасной, и Дима Набоков, которого мы сдерживаем и бережем после травмы, памятуя об Олимпиаде в следующем году. И в этой ситуации Макс сам проявляет инициативу и беспокоится об отборе.

Он, в частности, попросил пойти ему на уступку, позволив пройти отбор не в конкурентной борьбе с Андреем Скобейко в Бресте, а на этапе Бриллиантовой лиги. Можно на первый взгляд сказать, что это нечестно, потому что там высочайшая конкуренция и атмосфера топ-соревнования, не принижая значимости нашей универсиады. Мы проговорили этот момент со стороной Скобейко и пришли к согласию. А ведь речь шла об отборе на главный старт сезона, как мы неоднократно говорили. Значит, Максим к этому абсолютно адекватно относится, тем более, что он сам был инициатором такого заочного соревнования.



Андрей Скобейко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Понимал ли тогда Макс, по какой формуле будет проведен легкоатлетический турнир на Европейских играх? Татьяна Холодович говорит, что ей полгода объясняли, но нет, она не разобралась.

— Даю гарантию, что все все понимали и все все знают. Я не верю, что кто-то из наших атлетов мог что-то не знать. Этого не может быть, потому что мы с каждым лично десятки раз все проговаривали и дополнительных вопросов никогда ни у кого не было. Другое дело, все это было в теории, а сейчас впервые на практике, да еще на таком важнейшем и ответственном старте для нас.

Да, кому-то, возможно, было некомфортно. Человек в принципе редко быстро привыкает к чему-то новому. Условно говоря, вы всю жизнь ездите на работу по маршруту автобуса номер один, и тут вам говорят: теперь будете ездить на двойке! Ладно, но еще какое-то время ноги вас все равно несут на остановку единицы. Точно также после Нового года люди по привычке могут заполнять документы с указанием прошлого года.

Такого быть не может, чтобы Таня не знала, как проводятся соревнования. Мы объясняли тысячу раз, собирались командой. Когда задаешь проверочные вопросы, видишь, что все все понимают. Однако на фоне эмоций, допускаю, человек, возможно, растерялся.

Посмотрите на ситуацию глазами Тани, вспомните ее историю. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне и чемпионате Европы 2018 года в Берлине она не показала все, на что способна, и для своего уровня выступила не в силу своих возможностей, особенно в Берлине. Я живу эмоциями Тани все эти годы. Знаю после личных бесед, как ей тяжело. А ведь она — ну просто талантище! Одна из тех, кто способен победить на соревнованиях любого уровня, вплоть до Олимпиады. И вот дома она мажет две попытки — ноль для команды по итогам двух противостояний с соперницами. Ведет борьбу в своем матче за предпоследнее место. Можете представить, что у нее творилось в голове? И тем не менее она вырвала победу в личном зачете и принесла важнейшее для страны, команды, федерации и нее золото!



Татьяна Холодович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Пусть бы только почувствовал этот «ветерок» про нежелание. Вот тут бы я уже принял административные меры»

— Информационное продвижение II Олимпийских игр 1900 года было настолько слабым, что многие спортсмены не знали , что они действительно участвовали в Олимпиаде. Не считаете ли вы, что с легкой атлетикой на II Европейских играх вышло нечто подобное: спортсмены не понимают, как проходят соревнования?

— Не вижу этой проблемы. Разбудите ночью Таню — я гарантирую, она пояснит формат. Для Белорусской федерации легкой атлетики Европейские игры в Минске — главный старт сезона, о чем мы говорим с осени прошлого года.

— «Наверное, это важно с той точки зрения, что старт домашний. […] Хочется показать лучший результат сезона. Вот это точно важно для меня», — слова Эльвиры Герман. «Нам сказали, что мы должны. Мы понимаем, что должны. Европейские игры проходят у нас дома, в Минске. Хорошо, мы готовимся», — а это Недосеков. Разве из этих слов не следует, что Европейские игры — побочный старт?

— Конечно нет, об этом даже никто не думал, не то что говорил. Я в этом уверен, зная личное желание спортсменов и их боевой настрой. Мы постоянно общаемся. У нас прямая связь со спортсменами. Я один из самых заинтересованных лиц в том, чтобы в нашей легкой атлетике все было хорошо. Если помните, я постоянно говорю о микроклимате в команде. Любой, не дай Бог, негатив — я готов разговаривать и разруливать до полного понимания причин этого негатива, для скорейшей нормализации боевого настроения спортсменов и плодотворного микроклимата в команде.



Кристина Тимановская. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Будете проводить со спортсменами назидательные беседы после их заявлений?

— Никаких разговоров назидательных не будет. Спортсмены готовятся выступать за командную медаль. Видит Бог, никакого давления на спортсмена не было и не будет никогда. Поддержка спортсменов? Она будет только усиливаться. А некоторые высказывания спортсменов относительно своего вида — не столько их железобетонная позиция, столько моментальная реакция на стресс и впервые пройденный формат, о чем я говорил выше. Иначе вышло бы, что спортсмены обманывают меня. У меня не срастется такое! Читал ваш материал и думал: «Что? Как такое возможно?» Потому что это невозможно.

Позицию нашего спринтера Кристины Тимановской мне легче понять, только не верю в ее интонацию. Она была счастлива после финиша гонки на 100 м, потому что мы сразу пообщались. Спросил ее: «Ты почему остановилась за два метра до финиша? Что, забыла, что забег был не только матчевый и имел значение в личном зачете?» Роковая одна тысячная не позволила ей стать чемпионкой Европейских игр. Опыт. На Олимпиаде-2020 нужно быть собранее, чтобы никто не выпрыгнул из-за спины.

Удивился словам тренера барьеристки Эли Герман про то, что для нее забег на Европейских играх — это тренировка. Нечто невообразимое! Это точно сказал тренер Эли?! Ведь они с Элей скромнейшие люди, а тут такое! Прошу прощения, я тогда…

— …запасаетесь попкорном?

— Да. Если Эля при ветре минус 1,1 м/сек. бежит 12,89 сек. — и это тренировка, то, елки-палки, ничего больше не скажу. Не хочу сглазить! Надеюсь и уверен, что они говорят все серьезно и становятся крепче ментально.



Эльвира Герман (в центре). Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Другой бы на вашем месте оскорбился, ведь Европейские игры из-за слабой конкуренции спортсмен назвал тренировкой.

— Конкуренция в целом была на высоком уровне. О словах тренера Эли. Уверен, он сказал это без какого-то подтекста. Просто показал этим, что Эля на голову всех сильней, что и произошло в итоге. И по праву, ведь она чемпионка Европы! Всегда нужно разъяснять все подробно, чтобы не было искаженных слов.

И в подтверждение моего внутреннего большого вопроса звонок с утра понедльника от Максима. Он чуть не в слезах спрашивает: «Как мне вам в глаза смотреть? Все должно было быть не так». А ему: «Да ничего, Макс! Забудь! Разрулю». Не хочу, чтобы он переживал. Не дам, чтобы на него накинулись!

— Кто? Скорее, общественность поддерживает Макса и осуждает спортивных чиновников.

— За что?

— За то, что поставили спортсменов в неудобное положение тем самым форматом.

— Поймите, Европейская ассоциация легкой атлетики, которая придумала этот формат, не имеет никого желания ставить в неловкое положение спортсменов. На Европейских играх Максим впервые был в подобном стрессе, когда нужно было проявить себя, выступая без борьбы с прямыми конкурентами. Я бы посоветовал ему в третьей попытке брать 2,30 м, то есть не лезть на 2,33 м. Макс, как мы знаем, — человек третьей попытки. Два подхода может не реализовать, а на третьем — попросит поднять планку еще выше. Не взял те самые 2,33 м, а, выбрав бы меньшую высоту, больше бы имел шансов на золото и, заодно, показал бы, что заботится о командных интересах.

Я почему так подробно вам рассказываю. Все определяют тончайшие нюансы. У Тани Холодович в четвертый раз могла повториться история со знакомым сюжетом, только теперь дома. Ну, конечно, у нее стресс! Она возглавляет рейтинги мирового сезона третий год подряд, а на основных стартах все не соберется. Может, но не получается. Как это объяснить читателям вашего портала, которые не знакомы с миром профессионального спорта? Помогите подобрать слова. Я пытаюсь. Вот вы никогда не ловили себя на мысли, что на фоне стресса удивляли сами себя?

Люди, которые просят условия для подготовки, сборы и соревнования именно под Европейские игры в Минске не могут быть незаинтересованными. Незаинтересованные у нас просто не будут выступать на Европейских играх. Пусть бы только почувствовал этот «ветерок» про нежелание. Вот тут бы я уже принял административные меры, и никто бы с таким настроением ногой не ступил бы на «Динамо». «Макс, у тебя есть сомнения? Тогда не надо», — сказал бы ему. У нас есть кому доказывать свою состоятельность и выкладываться на сто один процент. Но таких слов и настроения близко не было! Для меня дико, что кто-то там не хотел. Бред! Такого быть не может. В моем представлении эти высказывания в микст-зоне и впечатления от личного общения не срастаются.



Максим Недосеков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Здорово, что вы защищаете спортсменов.

— Ну что вы! У нас в спорте хватает «мясников», а я, да, горой за спортсменов. Знаю, что такое быть в этой шкуре и как обидно терпеть поражение. Вот почему говорю про Таню Холодович: «Пожалуйста, оставьте ее в покое!» У человека, может, на чемпионате Европы в Берлине случился психологический сбой, когда она не может в этот день найти ответа, почему не пошло. Профессионалы меня поймут.

Если бы вы меня спросили о чем-либо после квалификации на пекинской Олимпиаде 2008 года, где я дважды метнул молот на 72 м при возможностях в 82 м, я бы тоже поплыл. Хорошо, что в третьей попытке выкарабкался — 76 м (в итоге с результатом 81,61 м Вадим Девятовский выиграл серебряную медаль. — Прим. Ред.). Вы даже не представляете, какое эмоциональное истощение переживает спортсмен после стрессовых соревнований. Когда побеждаешь — эйфория, нет — всяко может быть. Понимаю и могу оправдать спортсмена. У него стресс.

Победитель — человек сильнейшей внутренней организации и веры в себя. Помню, как перед Олимпийскими играми в Рио ко мне подошел Иван Тихон. Иван — немногословный. Так вот перед Рио-2016, пережив четыре года ада после дисквалификации накануне Игр 2012 года в Лондоне и приняв пренебрежительное отношение со стороны поляка Павла Файдека, Иван пришел в федерацию. Решил оргвопросы, а потом обращается ко мне: «Вадим, скажи, а на награждение в Рио какой костюм нужно надевать: парадный или спортивный?»



Иван Тихон. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Как будто он не знает! С вами же стоял на пьедестале в Пекине-2008.

— Для меня это неважно. Я был в шоке, хоть и не подал вида! Обалдел! Человек задается таким вопросом, будучи полностью уверенным в себе. То есть он уже там, на пьедестале. Надо знать Тихона, чтобы понимать, что он не шутил. Привез из Рио-2016 серебряную медаль.

Многие спортсмены суеверны и никогда не скажут, как Иван. Я не скажу. Лучше сначала сделаю, а уже потом мы поговорим.

— А если бы к вам подошел Макс Недосеков с вопросом про костюм в Токио-2020?

— Макс? Не удивлюсь! Он импульсивный. С харизмой. Если Иван будет сосредотачиваться на технике и попробует добиться состояния полного погружения в себя, то Макс — рубаха-парень. Сначала покажет стадиону «Динамо» указательный палец, прижатый в губам — тихо, тихо! А потом начнет раскачивать трибуны, как это было 23 июня! О чем говорить, если на Рождественском турнире он спрашивал у зрителей, какую высоту заказывать? Так мы поняли, что Макс — очень важный для нас человек с точки зрения продвижения легкой атлетики и работы с болельщиками. А что сейчас у Макса в сториз? Там просто писк!

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