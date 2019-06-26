Еда и смерть. Англичанка спланировала свои похороны из-за ожирения, но не может перестать есть

Источник материала: Tut.by

Мама двоих детей Элис Янг укладывает своих близнецов спать, выключает свет и спешит вниз — теперь дети в кровати, а значит она может спокойно сесть на диван и съесть свои любимые вредные продукты. В 34 года Элис весит 222 кг, она страдает от патологического ожирения — и тем не менее, как только дети засыпают, она достает из холодильника жирный сыр и сладкие молочные коктейли, — пишет The Sun .





Несмотря на то, что Элис сама говорит, что рано умрет и не увидит, как растут ее дети, она не может перестать контролировать свою смертельную привычку — есть помногу и вредное. Она употребляет более 4000 калорий в день — и это вдвое больше суточной нормы для женщины ее возраста. При этом стоит учесть, что около 2000 калорий она съедает ночью.

Проблема настолько серьезна, что Элис сама организовала свои похороны, зная, что проблемы со здоровьем, вызванные ожирением, могут ее убить.

Элис не одинока: по оценке специалистов, ежегодно от заболеваний, связанных с ожирением, в Великобритании умирает 30 000 человек. Ожирение сокращает их жизнь в среднем на 20 лет.





Элис признается:

«Я надеюсь, что доживу до 40, но не уверена в этом. Все зависит от того, смогу ли я поменять свою жизнь. Я ведь не хочу быть такой огромной… Мне постоянно приходится мысленно готовиться к тому, как будут жить мои дети, когда меня с ними не будет. Я расстраиваюсь из-за этих мыслей и боюсь за будущее близняшек… Но еда как будто заключила меня в тюрьму».

Элис 8 лет живет с мужчиной, Марком Фрэнкишем, и они воспитывают шестилетних близнецов — Дилана и Грейс. Элис утверждает, что она гарантирует своим детям здоровое питание и делает все, чтобы они не пошли по ее стопам.

«Обычно я ем то, что привыкла, когда детей нет рядом, потому что я не хочу, чтобы они это видели. При них я ужинаю курицей с овощами. А потом, когда они уже спят, я съедаю большой пакет чипсов, целую пачку печенья с сыром, большую плитку шоколада. Я нахожу утешение в еде и в этот момент мне плевать на лишний вес».





Ожирение было проблемой для Элис с детства, и над ней издевались в школе. Она говорит, что в свое время перепробовала все диеты, но они не помогали. Сверстники били ее, оскорбляли, придумывали и пели про нее обидные песни.

«Все карманные деньги я тратила на пирожные с кремом, шоколад и конфеты, — говорит Элис. — Я помню, как брала еду из кухонного шкафа и прятала под кроватью».

Чудесным образом Элис удалось выносить и родить здоровых детей, но сейчас она не может воспитывать их так, как ей хотелось бы:





«Такие простые вещи, как ходьба, необходимость подняться по лестнице или долго стоять — практически недоступны мне. Я просто не могу бегать или играть со своими детьми».

Ее партнер Марк добавляет: «Я так не хочу, чтобы она ушла от нас. Чувствую, что она сдается, и это действительно разрывает мне сердце».

Элис обещает, что обратится к врачу и попробует спасти себя и будущее детей.