Главный фестиваль фанатов Dota 2 пройдет в Минске. Не поверите - он будет бесплатным

Источник материала: Tut.by

Поклонников киберспортивных соревнований приглашают 30 июля в кинотеатр «Беларусь», где пройдет бесплатный фестиваль The Epicenter Major 2019 .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

The Epicenter Major — самый зрелищный европейский киберспортивный турнир последних лет, который ежегодно проходит в Москве. Поскольку до Москвы далеко, а фанатов Dota в Беларуси с каждым годом все больше и больше, в столице решили провести мероприятие, посвященное турниру в Москве.

Что ожидает гостей мероприятия?

— трансляция финала The Epicenter Major 2019 — Dota 2 на большом экране;

— шоу-программа от Maka;

— розыгрыш призов от партнеров;

— secret shop (фигурки, майки, кружки, аксессуары);

— атмосферные косплееры Dota 2;

— барная зона с попкорном и прохладительными напитками;

— тематическая фотозона;

— игровая зона с Playstation 4;

— турнир по Mortal Kombat.

Когда: 30 июля, 16.00 (начало трансляции — в 16.30). Где: кинотеатр « Беларусь ». Сколько: бесплатно. Билеты можно получить бесплатно за час до начала трансляции в кинотеатре «Беларусь» (зал № 5).

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