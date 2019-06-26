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Главный фестиваль фанатов Dota 2 пройдет в Минске. Не поверите - он будет бесплатным

27.06.2019 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поклонников киберспортивных соревнований приглашают 30 июля в кинотеатр «Беларусь», где пройдет бесплатный фестиваль The Epicenter Major 2019.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

The Epicenter Major — самый зрелищный европейский киберспортивный турнир последних лет, который ежегодно проходит в Москве. Поскольку до Москвы далеко, а фанатов Dota в Беларуси с каждым годом все больше и больше, в столице решили провести мероприятие, посвященное турниру в Москве.

Что ожидает гостей мероприятия?

— трансляция финала The Epicenter Major 2019 — Dota 2 на большом экране;
— шоу-программа от Maka;
— розыгрыш призов от партнеров;
— secret shop (фигурки, майки, кружки, аксессуары);
— атмосферные косплееры Dota 2;
— барная зона с попкорном и прохладительными напитками;
— тематическая фотозона;
— игровая зона с Playstation 4;
— турнир по Mortal Kombat.

Когда: 30 июля, 16.00 (начало трансляции — в 16.30).

Где: кинотеатр «Беларусь».

Сколько: бесплатно.

Билеты можно получить бесплатно за час до начала трансляции в кинотеатре «Беларусь» (зал № 5).

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Теги: Минск
 
 
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Поклонников киберспортивных соревнований приглашают 30 июля в кинотеатр «Беларусь», где пройдет бесплатный фестиваль The Epicenter Major 2019.
 
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