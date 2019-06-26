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Главный фестиваль фанатов Dota 2 пройдет в Минске. Не поверите - он будет бесплатным
Источник материала: Tut.by
Поклонников киберспортивных соревнований приглашают 30 июля в кинотеатр «Беларусь», где пройдет бесплатный
The Epicenter Major — самый зрелищный европейский киберспортивный турнир последних лет, который ежегодно проходит в Москве. Поскольку до Москвы далеко, а фанатов Dota в Беларуси с каждым годом все больше и больше, в столице решили провести мероприятие, посвященное турниру в Москве.
Что ожидает гостей мероприятия?
— трансляция финала The Epicenter Major 2019 — Dota 2 на большом экране;
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Поклонников киберспортивных соревнований приглашают 30 июля в кинотеатр «Беларусь», где пройдет бесплатный фестиваль The Epicenter Major 2019.
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