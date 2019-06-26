Проконсультируют нотариусы

Источник материала: Клiч Радзiмы

2 июля 2019 года в рамках проведения республиканской акции, посвященной празднованию Дня независимости Республики Беларусь и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, совершения исполнительных надписей и иным нотариальным вопросам.

Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы размещен на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by