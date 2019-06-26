Источник материала: Новости Волковыска

На базе пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС прошел конкурс «Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям Гродненской области-2019».

За звание лучших сражались 19 команд из районных и городского отделов, а также водители пожарного аварийно-спасательного отряда и производственно-технического центра.

Участники выполняли тестирование на знание правил дорожного движения, состязались в индивидуальных номинациях «Лучший водитель пожарного аварийно-спасательного автомобиля» и «Лучший водитель специального легкового автомобиля», а также в командных зачетах. Все конкурсанты проявили высокий уровень профессиональной подготовки.

По результатам соревнований в индивидуальной номинации «Лучший водитель пожарного аварийно-спасательного автомобиля» 3-е место завоевал старшина внутренней службы Авдейчик Владимир Владимирович, водитель ПАСЧ №1 Волковысского РОЧС, серебро досталось старшине внутренней службы Свистуну Антону Анатольевичу, водителю ПАСЧ №1 Зельвенского РОЧС, победителем стал прапорщик внутренней службы Ракач Дмитрий Николаевич, старший водитель ПАСЧ №1 Кореличского РОЧС.

В номинации «Лучший водитель специального легкового автомобиля» на третьей ступеньке пьедестала оказался старшина внутренней службы Шакуля Александр Александрович, водитель ПАСЧ №1 Новогрудского РОЧС, второе место досталось старшему прапорщику внутренней службы Ляховскому Виктору Ивановичу, старшему водителю ПАСЧ №1 Ивьевского РОЧС, золото завоевал сержант внутренней службы Козловский Сергей Дмитриевич, водитель-химик-дозиметрист службы ХРЗ ПАСО.

В командном зачете на пожарном аварийно-спасательном автомобиле АЦ 5,0-50/4 (5337) «бронза» у представителей Гродненского городского отдела по ЧС, «серебро» взяли работники Слонимского районного отдела. Победителями соревнований стали представители Новогрудского райотдела по ЧС.

Поздравляем лучших по профессии и желаем успехов на республиканском этапе конкурса!

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