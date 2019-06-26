Источник материала: Новости Волковыска

«В 1999 году умер мой отец. У меня есть 2 брата. У отца остался дом с постройками, который отошел среднему брату. Законно ли это? Почему наследство не было поделено на всех братьев? Калинковичский район».

Валентин Васюта, заместитель председателя Калинковичского райисполкома:

– Теме наследования посвящена глава VI Гражданского кодекса. Основаниями наследования являются завещание и закон.

В состав наследственного имущества входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. Это значит, что по наследству переходят не только имущественные, но и некоторые неимущественные права, как связанные, так и не связанные с личностью наследодателя.

Не могут входить в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, к которым относятся:

права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

права и обязанности по алиментным обязательствам;

права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

Наследование но закону имеет место, когда завещание отсутствует или определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных ГК. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1057–1063 ГК.

Исходя из информации, содержащейся в обращении, можно предположить, что имел место случай наследования по завещанию. Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Главное отличие наследования по закону от наследования по завещанию заключается в том, что при наследовании по завещанию назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависит исключительно от воли наследодателя.

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким людям, а также Беларуси и ее административно-территориальным единицам. Без объяснения причин завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, о недопущении возложения на людей, назначенных наследниками в завещании, обязанности распорядиться определенным образом завещанным им имуществом, на случай их смерти, включения в завещание противоправных или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства. Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители, которые наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение правил о форме завещания и его удостоверения влечет недействительность завещания. ГК предусмотрены случаи, когда завещание может быть удостоверено другими людьми и приравнивается к нотариально удостоверенным.

В соответствии с положениями статьи 1052 ГК завещание может быть признано судом недействительным по иску человека, права или интересы которого нарушены этим завещанием. Завещание признается недействительным при нарушении правил о форме завещания, других положений ГК, влекущих недействительность завещания или недействительность сделок (параграф 2 главы 9 ГК). Не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если доказано, что они не могут влиять на понимание волеизъявления завещателя. Недействительным могут быть признаны как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, признаваемых недействительными. Однако признание завещания недействительным не лишает людей, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.

Таким образом, для признания завещания недействительным должны иметься веские, прямо предусмотренные нормами гражданского законодательства основания.

Гражданские дела, связанные с оспариванием завещания, можно отнести к одним из самых сложных в плане доказывания, они сопряжены со значительными материальными и временными и затратами. Поэтому изначально важно правильно оценить свои шансы на положительный исход дела.

Также необходимо учитывать срок исковой давности для обращения в суд. Истечение срока исковой давности не является основанием для отката в принятии судом заявления. Однако истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Недействительность завещания не лишает людей, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

Для более конкретного ответа на поставленный вопрос информации, изложенной в обращении, недостаточно, пишет Право.by со ссылкой на СБ.

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