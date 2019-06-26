II Европейские игры - главные события среды

Источник материала: Ивьевский край

II Европейские игры продолжаются в Минске.

В медальной копилке белорусской сборной 41 награда (14 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых). Беларусь по-прежнему занимает второе место в общекомандном медальном зачете. Впереди россияне - 53 (24, 13, 16), на третьем месте спортсмены Грузии - 20 (6, 5, 9).

В шестой соревновательный день спортсмены разыграют 16 комплектов наград в 5 видах спорта. Участники соревнований поборются за награды в гребле на байдарках и каноэ (будут разыграны 5 медальных комплектов), вольной борьбе, настольном теннисе в одиночном разряде у женщин и мужчин. Также за медали будут сражаться лучники в индивидуальных дисциплинах у женщин – в стрельбе из блочного и классического лука, три комплекта наград разыграют участники турнира по пулевой стрельбе. Предварительные соревнования продолжатся в нескольких видах программы: пляжный футбол, бадминтон, бокс, будет дан старт полуфиналам легкоатлетических соревнований.

Наши корреспонденты продолжают работать на главных спортивных аренах. О самых важных событиях очередного соревновательного дня - в обзоре БЕЛТА.

Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в гребле на байдарке на 500 м на II Европейских играх





Белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в гребле на байдарке на 500 м на II Европейских играх.

Белоруски, которые давно выступают вместе, с первых метров дистанции на гребном канале в Заславле взяли высокий темп и вышли в лидеры. Первое место Марина Литвинчук и Ольга Худенко не уступили до самого финиша, и начали праздновать успех еще до того как пересекли ленту.

Время победительниц - 1 мин. 40,888 сек. Серебряными призерами Игр стали опытные Анна Караш и Данута Козак из Венгрии, а бронзовые медали завоевали представительницы России Кира Степанова и Анастасия Панченко.

В текущем сезоне белорусские байдарочницы Марина Литвичнук и Ольга Худенко являются одними из лидеров сезона, победив в "двойке" на 500 м на этапе Кубка мира в Познани.

Байдарочник Олег Юреня занял третье место на II Европейских играх

Белорус Олег Юреня занял третье место в гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх.





В решающем заезде на 1000 м на гребном канале в Заславле белорус отстал от победителя более чем на секунду - +1,355 сек. Первое место у Балинта Копаса из Венгрии - 3 мин. 30,96 сек., а серебряным призером стал Фернандо Пимента из Португалии - +0,112 сек.

В текущем сезоне на этапе Кубка мира в Познани на этой дистанции Олег Юреня занял второе место, уступив на финише лишь португальцу Фернандо Пименте.

Сегодня на гребном канале в Заславле состоятся также финальные заезды у мужчин на 1000 м в каноэ, в байдарке-двойке и каноэ-двойке. Женщины определят лучших на 500 м в байдарке-двойке. В этом виде Беларусь представят Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

На гребном канале в Заславле с 26 по 27 июня 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград.

Каноист Максим Петров финишировал четвертым на 1000 м на II Европейских играх

Белорус Максим Петров финишировал четвертым на дистанции 1000 м в каноэ на II Европейских играх.

Первую часть дистанции белорус находился в тени именитых соперников, а на отметке в 500 м вышел на третье место. На финише его опередили опытный немецкий гребец Себастьян Брендель (третье место), россиянин Кирилл Шамшурин (второе место) и один из лидеров в мире в каноэ Томаш Качор из Польши, который с результатом 3 мин. 57,9 сек. стал обладателем золотой медали.

Четыре года назад Максим Петров на I Европейских играх в Баку не смог попасть на пьедестал почета, заняв на дистанции 1000 м пятое место.

Сегодня на гребном канале в Заславле продолжатся финальные заезды у мужчин на 1000 м, в байдарке-двойке и каноэ-двойке. Женщины определят лучших на 500 м в байдарке-двойке. В этом виде Беларусь представят Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Юрий Щербацевич завоевал серебро соревнований по пулевой стрельбе на II Европейских играх

Белорус Юрий Щербацевич стал серебряным призером на турнире по пулевой стрельбе II Европейских игр.





В квалификационном раунде стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м белорусский спортсмен набрал третью сумму баллов. В финальном раунде Юрий Щербацевич до последнего сражался за золото с российским стрелком Сергеем Каменским, но все же остался на второй итоговой позиции. Бронза в активе венгра Иштвана Пени.

Ранее в тире имени маршала С.Тимошенко в соревнованиях женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м чемпионкой стала гречанка Анна Коракаки. Серебро завоевала швейцарка Хайди Дитхельм, бронза у болгарки Антоанеты Боневой. Белорусские спортсменки в этом виде программы в финал не прошли - Виктория Чайка заняла 21-е место, Екатерина Крученок оказалась на 27-й позиции.

Позже без участия белорусов мужчины определят призеров в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м.

Турнир мастеров пулевой стрельбы завершится 28 июня.

Белорусский борец Азамат Нуриков стал пятым на турнире II Европейских игр



Белорусский спортсмен вольного стиля Азамат Нуриков (весовая категория 74 кг) стал пятым на турнире по борьбе II Европейских игр.





Успешно пройдя сквозь сито квалификационных поединков, белорусский атлет в полуфинальной схватке уступил россиянину Заурбеку Сидакову - 4:6. В борьбе за бронзовую медаль Азамат Нуриков уступил грузину Автандилу Кенчадзе - 5:8.

В полуфинале сегодня трехкратный серебряный призер континентальных форумов белорус Александр Гуштын (97 кг) проиграл олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, трехкратному чемпиону мира и Европы, победителю I Европейских игр россиянину Абдулрашиду Садулаеву.

Титулованные белорусские спортсменки Ванесса Колодинская и Мария Мамошук также не смогли пройти квалификационный отбор, выбыв из медальной гонки.

На ковер столичного Дворца спорта сегодня выйдет белорусский атлет Али Шабанов (86 кг), который поспорит за золотую награду с россиянином Дауреном Куруглиевым.

Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня. Всего в состязаниях принимают участие 288 атлетов, которые борются за 18 комплектов медалей.

Белорусский борец Али Шабанов завоевал серебряную медаль II Европейских игр

Белорусский спортсмен вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) завоевал серебряную награду на турнире по борьбе II Европейских игр.







Выиграв в квалификациях у израильтянина Ури Калашникова и турка Фатиха Эрдина, Али Шабанов вышел в полуфинал, где одержал победу над атлетом из Германии Ахмедом Дударовым (3:0). В поединке за золотую медаль белорусский борец встретился с россиянином Дауреном Куруглиевым, проиграв оппоненту со счетом 2:3.

В полуфинале сегодня трехкратный серебряный призер континентальных форумов белорус Александр Гуштын (97 кг) проиграл олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, трехкратному чемпиону мира и Европы, победителю I Европейских игр россиянину Абдулрашиду Садулаеву. Титулованные белорусские спортсменки Ванесса Колодинская и Мария Мамошук не смогли пройти квалификационный отбор, выбыв из медальной гонки.

Их товарищ по команде Азамат Нуриков (74 кг) стал пятым, уступив в схватке за бронзу грузину Автандилу Кенчадзе.

Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня. Всего в состязаниях принимают участие 288 атлетов, которые борются за 18 комплектов медалей.

Белорусы завоевали 4 награды на II Европейских играх, одна из них золотая





Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы.

Единственное сегодняшнее золото для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, которые выиграли финальный заезд байдарок-двоек на 500 м.

Еще одну награду на гребном канале в Заславле добыл байдарочник Олег Юреня, ставший бронзовым призером на дистанции 1000 м.

Первая награда появилась у стрелков - Юрий Щербацевич стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м.

Позже еще одну серебряную медаль в копилку белорусской команды положил борец вольного стиля Али Шабанов, занявший второе место в весовой категории до 86 кг.

Всего в активе сборной Беларуси на Европейских играх в Минске 45 наград (15 золотых, 11 серебряных, 19 бронзовых). Белорусские спортсмены уже превзошли свои медальные достижения на I Европейских играх - четыре года назад в Баку у них было 43 награды (10, 11, 22). В общекомандном медальном зачете домашних игр белорусы занимают второе место, уступая только россиянам, у которых 63 медали (28, 15, 20). На третьей позиции атлеты Грузии - 22 (6, 6, 10).

Сборная Беларуси по пляжному футболу в серии пенальти победила швейцарцев на турнире II Европейских игр







Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на II Европейских играх, одолев Швейцарию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем втором матче предварительной группы А белорусы начали очень активно, и уже на 2-й минуте капитан хозяев Игорь Бриштель заработал пенальти и сам же реализовал его. Хозяева продолжали атаковать, до перерыва Иван Миранович, Вадим Бокач и Анатолий Рябко забили еще 3 мяча, на что швейцарцы ответили голом Тобиаса Штайнманна.

Затем картина игры резко изменилась: во втором периоде швейцарцы сократили разрыв до минимума, а в третьем сначала сравняли счет, а потом вышли вперед - 5:4. Только за 20 секунд до окончания основного времени белорусы сумели восстановить равновесие после пенальти в исполнении Ильи Савича - 5:5.

В овертайме забитых мячей не было, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне белорусской дружины - 3:2.

В четверг, 27 июня, сборная Беларуси встретится с командой Португалии, которая на старте уступила швейцарцам (1:3), а сегодня разгромила румынскую сборную со счетом 8:2. Турнирное положение после двух туров: Беларусь - 4 очка, Португалия - 3, Швейцария - 2, Румыния - 0.

В группе В сегодня также состоялись два матча. В первом из них итальянские "пляжники" взяли верх над россиянами - 4:2. Для команды России это второе поражение, она потеряла шансы пробиться в плей-офф. Украинцы одержали свою вторую викторию, неожиданно обыграв испанцев со счетом 6:4. Сборная Украины забронировала пропуск в полуфинал. Турнирное положение после двух игровых дней: Украина - 4, Италия - 3, Испания - 2, Россия - 0. В заключительном туре 27 июня сборная России сыграет с Украиной (15.30), испанцы будут соперничать с итальянцами (18.00).

После финиша группового этапа борьбу за медали продолжат по две лучшие команды из квартетов. Полуфиналы состоятся 28 июня, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места.

На I Европейских играх в Баку победителем турнира по пляжному футболу стала сборная России, серебро завоевали итальянцы, бронзу - португальцы.

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 26 ИЮНЯ





В шестой соревновательный день II Европейских игр в Минске было разыграно 16 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсмены добыли в этот день 4 медали - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую .

Все медали 26 июня:

Гребля на байдарках и каноэ.

Женщины.

Байдарка-двойка. 500 м

1. Беларусь.

2. Венгрия.

3. Россия.

Мужчины.

Байдарка-одиночка. 1000 м

1. Балинт Копас (Венгрия).

2. Фернандо Пемента (Португалия).

3. Олег Юреня (Беларусь).

Байдарка-двойка. 1000 м

1. Германия.

2. Украина.

3. Россия.

Каноэ-одиночка. 1000 м

1. Томаш Качор (Польша).

2. Кирилл Шамшурин (Россия).

3. Себастьян Брендель (Германия).

Каноэ-двойка. 1000 м

1. Румыния.

2. Украина.

3. Россия.

Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет. 25 м

Женщины.

1. Анна Коракаки (Греция).

2. Хайди Дитхельм (Швейцария).

3. Антоанета Бонева (Болгария).

Мужчины.

1. Оливер Гайс (Германия).

2. Жан Кикампуа (Франция).

3. Клеман Бессаге (Франция).

Малокалиберная винтовка. 3 положения. 50 м

Мужчины.

1. Сергей Каменский (Россия).

2. Юрий Щербацевич (Беларусь).

3. Иштван Пени (Венгрия).

Стрельба из лука. Женщины.

Блочный лук.

1. Тоя Эллисон (Словения).

2. Наталья Авдеева (Россия).

3. Софи Додемон (Франция).

Классический лук.

1. Татьяна Андреоли (Италия).

2. Лючилла Боари (Италия).

3. Габриэла Баярдо (Нидерланды).

Настольный теннис. Одиночный разряд.

Женщины.

1. Юй Фу (Португалия).

2. Хань Ин (Германия).

3. Ни Сялянь (Люксембург).

Мужчины.

1. Тимо Болль (Германия).

2. Джонатан Грот (Дания).

3. Томислав Пучар (Хорватия).

Вольная борьба.

До 57 кг

1. Махир Амирасланов (Азербайджан).

2. Стеван Мичич (Сербия).

3. Сулейман Атли (Турция), Заур Угуев (Россия).

До 74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия).

2. Сонер Демирташ (Турция).

3. Автандил Кенчадзе (Грузия), Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан).

До 86 кг

1. Даурен Куруглиев (Россия).

2. Али Шабанов (Беларусь).

3. Ахмед Дударов (Германия), Назем Амин (Сан-Марино).

До 125 кг

1. Анзор Хизриев (Россия).

2. Гиви Мачарашвили (Грузия).

3. Джамаладдин Магомедов (Азербайджан), Александр Хоцяновский (Украина).

Белорусские легкоатлеты вышли в финал командного турнира на II Европейских играх







Сборная Беларуси по легкой атлетике вышла в финал командного турнира на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе выступления на стадионе "Динамо" свои коррективы вносил проливной дождь.





Белорусы смогли уверенно победить в метании копья у женщин, Эльвира Герман с большим преимуществом выиграла забег на 100 м с барьерами. В копилке белорусской команды 73 очка.

























В финал из второй группы также вышли спортсмены Италии (57) и Чехии (56).

Ранее место в решающей стадии обеспечили себе легкоатлеты Украины, Германии и Франции.

Формат турнира предполагает выступление в восьми видах, по итогам каждого начисляются очки, а в девятом виде (эстафете преследования) команды стартуют в зависимости от отставания в общем зачете.





























Финал в командном турнире по легкой атлетике пройдет 28 июня.