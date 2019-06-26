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Историческая жара: в Беларуси побит абсолютный температурный рекорд

27.06.2019 10:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сравнительный анализ температур Белгидромета за всю историю наблюдений говорит о том, что  нынешняя жара в Беларуси - историческая.

В Брестской области (Высокое) 26 июня температура составила 34,4 градуса, что выше предыдущего рекорда на 0,7 градуса. Побит рекорд температуры и в Бресте, где накануне было 34 градуса (предыдущий рекорд составлял 33,4 градуса), в Волковыске — 33,5 (33,2), в Гродно — 33,2 (33), в Лиде — 32,4 (32).  Все рекорды, которые были побиты накануне, относятся к 2016 году.

Напомним, что экстремальная погода ожидается в Беларуси и 27 июня. Синоптики предупреждают о дождях, грозах, граде, а также об усилении ветра местами до 15-20 м/с. Белгидрометцентр объявил на четврег оранжевый уровень опасности. В пятницу и субботу в стране ожидается похолодание.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сравнительный анализ температур Белгидромета за всю историю наблюдений говорит о том, что  нынешняя жара в Беларуси - историческая.
 
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