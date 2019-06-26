Историческая жара: в Беларуси побит абсолютный температурный рекорд

Сравнительный анализ температур Белгидромета за всю историю наблюдений говорит о том, что нынешняя жара в Беларуси - историческая.

В Брестской области (Высокое) 26 июня температура составила 34,4 градуса, что выше предыдущего рекорда на 0,7 градуса. Побит рекорд температуры и в Бресте, где накануне было 34 градуса (предыдущий рекорд составлял 33,4 градуса), в Волковыске — 33,5 (33,2), в Гродно — 33,2 (33), в Лиде — 32,4 (32). Все рекорды, которые были побиты накануне, относятся к 2016 году.