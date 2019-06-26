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Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Источник материала: Интерфакс
Депутаты парламента Киргизии на заседании в четверг большинством голосов приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Решение о снятии неприкосновенности с бывшего президента поддержало большинство депутатов, присутствующих на заседании. Против выступили несколько депутатов от Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев.
Заседание прошло без экс-президента, который ранее заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются "абсурдными и необоснованными", а также "опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента".
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Депутаты парламента Киргизии на заседании в четверг большинством голосов приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева за...
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