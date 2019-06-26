В Беларуси уклонистам от армии временно закроют границу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уклонистам от армии временно закроют границу Беларуси. Соответствующие поправки в законы эффективного функционирования военной организации государства рассмотрела Палата представителей, передает «МИР 24».

Новшества затронут жизнь молодых людей призывного возраста, которые уклоняются от призыва. Скоро изменятся и правила получения отсрочки от армии. Она будет предоставляться единожды и только для получения образования.

«Закончил он в этом году школу. Он имеет полное право поступать в любое учебное заведение. На это дается отсрочка от армии. Закончил, получил образование. Решил продолжить и поступить на вторую ступень. Право на отсрочку здесь он теряет. Поступил, взял академический отпуск, пошел в армию, отслужил и продолжает учиться», – пояснил член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты Представителей Республики Беларусь Игорь Мартынов.

Кроме того, уклонисты не смогут занимать государственные должности. Не служивших в армии белорусов не возьмут на работу на госслужбу,в МЧС и в милицию.