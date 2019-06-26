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В Беларуси уклонистам от армии временно закроют границу
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уклонистам от армии временно закроют границу Беларуси. Соответствующие поправки в законы эффективного функционирования военной организации государства рассмотрела Палата представителей, передает «МИР 24».
Новшества затронут жизнь молодых людей призывного возраста, которые
«Закончил он в этом году школу. Он имеет полное право поступать в любое учебное заведение. На это дается отсрочка от армии. Закончил, получил образование. Решил продолжить и поступить на вторую ступень. Право на отсрочку здесь он теряет. Поступил, взял академический отпуск, пошел в армию, отслужил и продолжает учиться», – пояснил член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты Представителей Республики Беларусь Игорь Мартынов.
Кроме того, уклонисты не смогут занимать государственные должности. Не служивших в армии белорусов не возьмут на работу на госслужбу,в МЧС и в милицию.
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Соответствующие поправки в законы эффективного функционирования военной организации государства рассмотрела Палата представителей республики.
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