Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть

Источник материала: Tut.by

Ягоды — это тот самый продукт, который можно есть практически всем, главное не переедать и знать меру. Сколько и каких ягод лучше включить в рацион, « АиФ » рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания (Россия).





Зачем есть

Ягоды — это продукт, состоящий на большую часть из легкоусвояемых углеводов, небольшого количества белков и практически без жиров. В клюкве, малине, смородине и крыжовнике содержится мало сахаров, эти ягоды буквально кладезь витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон.

В ягодах содержится клетчатка, которая помогает выведению холестерина, а органические кислоты благоприятно действуют на кишечную микрофлору.

Дневная норма

С осторожностью следует относиться к ягодам людям, страдающим гастритом, в особенности при употреблении кислых ягод и черешни, так как в ней много сахаров, клетчатки и пектина, который может вызвать вздутие (порой даже от двух ягод).

В день можно без вреда для здоровья съесть 1−2 стакана, а это 200−400 граммов ягод. Можно сочетать одни ягоды с другими, главное не переедать, так как аллергия и диарея не застанут себя ждать. Стоит помнить, что, например, клубника и земляника являются одними из сильных аллергенов и их стоит есть в ограниченном количестве беременным и маленьким детям.

Самыми лучшими ягодами по количеству полезных веществ, витаминов и минеральных веществ можно назвать:

Шиповник

Черную смородину

Землянику

Кизил

Крыжовник

Вишню

Малину

Бруснику