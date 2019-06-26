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Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть

27.06.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ягоды — это тот самый продукт, который можно есть практически всем, главное не переедать и знать меру. Сколько и каких ягод лучше включить в рацион, «АиФ» рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания (Россия).


Зачем есть

Ягоды — это продукт, состоящий на большую часть из легкоусвояемых углеводов, небольшого количества белков и практически без жиров. В клюкве, малине, смородине и крыжовнике содержится мало сахаров, эти ягоды буквально кладезь витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон.

В ягодах содержится клетчатка, которая помогает выведению холестерина, а органические кислоты благоприятно действуют на кишечную микрофлору.

Дневная норма

С осторожностью следует относиться к ягодам людям, страдающим гастритом, в особенности при употреблении кислых ягод и черешни, так как в ней много сахаров, клетчатки и пектина, который может вызвать вздутие (порой даже от двух ягод).

В день можно без вреда для здоровья съесть 1−2 стакана, а это 200−400 граммов ягод. Можно сочетать одни ягоды с другими, главное не переедать, так как аллергия и диарея не застанут себя ждать. Стоит помнить, что, например, клубника и земляника являются одними из сильных аллергенов и их стоит есть в ограниченном количестве беременным и маленьким детям.

Самыми лучшими ягодами по количеству полезных веществ, витаминов и минеральных веществ можно назвать:

  • Шиповник
  • Черную смородину
  • Землянику
  • Кизил
  • Крыжовник
  • Вишню
  • Малину
  • Бруснику

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Ягоды - это тот самый продукт, который можно есть практически всем, главное не переедать и знать меру.
 
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