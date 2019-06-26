10 стажировок для получения опыта работы. Есть оплачиваемые и не в Минске

Источник материала: Tut.by

Молодые соискатели часто задаются вопросом, как устроиться на работу без опыта. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы подготовили подборку актуальных стажировок за последнюю неделю, чтобы вы наконец этот опыт получили. Чем ни способ отлично зарекомендовать себя и остаться работать в компании? Ну или, как минимум, понять подходит ли вам та или иная сфера деятельности.

Информационные технологии

В этой сфере за последнюю неделю мы нашли наибольшее количество предложений о стажировках.

Компания iTechArt Group в июле начнет обучение стажеров по специальности Junior PHP Developer. Приглашают студентов профильных специальностей. Стажировка продлится 3 месяца. Есть и другой вариант: a1qa приглашает стажера-тестировщика с возможностью для роста в нескольких профессиональных направлениях — аналитик, менеджер, тестировщик.



Фото: unsplash.com ​

Слишком стандартный «вход в IT»? Есть еще предложения. ООО «Амстерман» ищет стажеров на позицию моушн-дизайнера для работы над сложными, горящими, интересными и большими проектами. Компания готова рассматривать соискателей практически любого уровня, главное условие: желание учиться и работать. А международная компания Andersen проводит набор на стажировку по направлению Project Management в Гомеле с последующим трудоустройством (по результатам экзамена).

Продажи

Digital-агентство Artox Media Digital Group запускает стажировку по продажам с последующим трудоустройством.



Фото: pixabay.com

Burger King тоже ищет менеджера-стажера. Но обязанности другие: ведение смены, контроль выполнения стандартов работы сотрудниками ресторанов (зал, сервис, кухня), работа с документацией в течении смены, совершение технологических обходов в ресторане в соответствии со стандартами компании, выполнение вторичных обязанностей.

Куда писать? Стажер-менеджер по продажам в Artox Media Digital Group;

в Artox Media Digital Group; Менеджер-стажер в Burger King.

Маркетинг

Впечатлила возможность работать в Artox Media Digital Group, но продажи точно не ваше? Ничего: digital-агентство также приглашает кандидатов в группу на обучение с 1 июля на вакансию специалиста отдела телемаркетинга. Будет денежное вознаграждение — от 600 белорусских рублей на руки.

Куда писать? Стажер в отдел телемаркетинга в Artox Media Digital Group.

Финансы

Ищут стажеров на программу PepsiCo GO по направлению финансы. Из возможностей предлагают соискателям прокачать себя на корпоративных тренингах, погрузиться в сферу FMCG и начать ориентироваться в бизнесе PepsiСo, работая над реальными проектами. Пишут, что на вакансии предусмотрено денежное вознаграждение в размере 407 USD до вычета налогов. Для студента — весьма заманчиво.



Фото: pixabay.com

Куда писать? Стажер на программу PepsiCo GO.

Автомобильный бизнес

ООО «ДИТС-сервис» приглашает на стажировку установщиков автостекол с дальнейшим трудоустройством. Денежное вознаграждение на период стажировки — от 300 до 900 белорусских рублей на руки. Но обратите внимание: место работы — Ждановичи (не рынок, а агрогородок).

Куда писать? Стажер по установке автостекол в ООО «ДИТС-сервис».

Полиграфия

ИП Принткорп приглашает учеников-переплетчиков. Предлагают от 600 белорусских рублей на руки и готовы также обучать работе на переплетном оборудовании с присвоением разрядов по смежной специальности (машинист полиграфического оборудования).

Куда писать? Ученик-переплетчик в ИП Принткорп.



Фото: pixabay.com

Все не то?

Больше предложений о стажировках за месяц можно найти здесь .