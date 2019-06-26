Перепись населения-2019. Пройти опрос можно будет через Интернет

Источник материала: Аргументы и факты

В нынешнем году предоставить информацию о себе и членах семьи можно будет тремя способами. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, первый способ - самостоятельное заполнение опросных листов через Интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ - у себя на дому в ходе устного опроса переписчика. Первые два способа будут доступны уже с 4 октября.

Заполнение в Сети

Перепись через Интернет продлится по 18 октября. Как отмечают в Белстате, это самый быстрый и удобный способ. Не нужно никому раскрывать информацию о себе, торопиться при заполнении опросника посредством специальной программы. Это можно сделать даже будучи, например, на отдыхе вне Беларуси.

Анкета составлена так, что информация предоставляется обо всех членах домохозяйства (семьи), проживающих совместно. Персональные данные о несовершеннолетних детях сообщаются их родителями (опекунами, попечителями) или совершеннолетними членами домохозяйства.

Можно переписать по Интернету и своих пожилых родственников, бабушек и дедушек. Информация о том, как входить в программу и пользоваться ею, будет размещена позже на информационных листовках, в «жировках», СМИ.

С 19 по 20 октября будет вестись подсчет респондентов, переписавшихся через Интернет. Их адреса, как и адреса родственников, за которых переписные листы заполнили интернет-пользователи, будут исключены из перечня для посещения переписчиками.

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Стационарно

Стационарные участки будут работать ежедневно весь период переписи - с 4 по 30 октября. С 21 по 30 октября переписчики опросят респондентов по месту жительства или пребывания. Во избежание контакта с мошенниками важно помнить, что у настоящего переписчика будут при себе сумка с логотипом, планшет и удостоверение. Можно сократить время устного опроса, назвав переписчику свой идентификационный номер. Это позволит загрузить значительный объем данных из регистра населения - фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, гражданство (подданство), место жительства и (или) место пребывания. Т. е. соответствующие графы переписного листа заполнятся автоматически.

Безопасность

Защита личной информации при переписи гарантируется. Данные по окончании опроса передаются по защищенному каналу связи на сервер Белстата и автоматически удаляются из планшетного компьютера. Сам переписчик после процедуры не может их просматривать или редактировать. Конфиденциальная информация не подлежит передаче в налоговые и другие государственные органы, третьим лицам - ответственность за сохранность данных переписи предусмотрена Законом «О переписи населения».

Всего гражданам предложат ответить на 49 вопросов: персональные данные, о семейном положении и родственных отношениях, о непрерывности проживания в населенном пункте и проживании в течение года и более в другой стране; о родном языке и языке, на котором обычно разговаривают дома; о получении образования; о работе в последнюю неделю до начала переписи; о планировании рождения детей (только для женщин в возрасте 18-49 лет) и др.

Впервые белорусам предложат ответить на вопросы о сельскохозяйственной деятельности (земельные площади, посевы, поголовье скота и птицы). Это общемировая практика объективного исследования аграрных ресурсов страны.