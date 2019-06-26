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Байдарочница Ольга Худенко завоевала золотую медаль II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рейтинг спортивного успеха может измениться в любую секунду, борьбу за доли этой единицы измерения времени ведут наши байдарочники и каноисты. За их выступлением на гребном канале следит корреспондент СТВ – Ирина Петыш.
Ирина Петыш, СТВ:
После байдарочниц на старт вышла байдарка-четверка у мужчин с дистанцией 500 метров. К сожалению, наши спортсмены стали шестыми. Но впереди еще много финальных заездов.
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Новости Беларуси. Рейтинг спортивного успеха может измениться в любую секунду, борьбу за доли этой единицы измерения времени ведут наши байдарочники и каноисты....
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