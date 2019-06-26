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Байдарочница Ольга Худенко завоевала золотую медаль II Европейских игр

27.06.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рейтинг спортивного успеха может измениться в любую секунду, борьбу за доли этой единицы измерения времени ведут наши байдарочники и каноисты. За их выступлением на гребном канале следит корреспондент СТВ – Ирина Петыш.

Байдарочница Ольга Худенко завоевала золотую медаль II Европейских игр

Ирина Петыш, СТВ:   
Байдарочники и каноисты продолжают разыгрывать медали II Европейских игр. Финальные заезды уже начались, прошли два заезда. И самая радостная новость – золотая медаль Ольги Худенко! Наша байдарочница преодолела дистанцию в 500 метров быстрее всех. Мы ее с этим поздравляем! Кстати, для Ольги это уже вторая золотая медаль домашних Европейских играх.

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

После байдарочниц на старт вышла байдарка-четверка у мужчин с дистанцией 500 метров. К сожалению, наши спортсмены стали шестыми. Но впереди еще много финальных заездов.   

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Ольга Худенко
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Рейтинг спортивного успеха может измениться в любую секунду, борьбу за доли этой единицы измерения времени ведут наши байдарочники и каноисты....
 
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