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В Минске пьяный парень угнал трактор, попал в аварию и уснул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июня примерно в четыре часа ночи в Минске молодой человек угнал трактор, попал в аварию и уснул.
Как
Увидев в замке зажигания трактора «МТЗ 82.1» ключ, минчанин захотел покататься. Парень выехал со стоянки, начал разворачиваться и врезался в забор. После этого молодой человек уснул.
В пять утра сотрудники ГАИ заметили в тракторе с механическими повреждениями спавшего юношу. Выяснив, в чём дело, инспекторы вернули транспортное средство владельцу.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214. Парень отпущен под обязательство о явке.
Летом 2019 года в деревне Хутор мужчина хотел угнать автомобиль, но не смог.
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Новости Беларуси. 23 июня примерно в четыре часа ночи в Минске молодой человек угнал трактор, попал в аварию и уснул. Как сообщает УСК по Минску, 20-летний нетрезвый...
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