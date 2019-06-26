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В Минске пьяный парень угнал трактор, попал в аварию и уснул

27.06.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 июня примерно в четыре часа ночи в Минске молодой человек угнал трактор, попал в аварию и уснул.  

Как сообщает УСК по Минску, 20-летний нетрезвый парень и его брат пришли на охраняемую автомобильную стоянку к знакомому сторожу. Пока один из братьев общался со сторожем, другой решил пройтись по стоянке.  

Увидев в замке зажигания трактора «МТЗ 82.1» ключ, минчанин захотел покататься. Парень выехал со стоянки, начал разворачиваться и врезался в забор. После этого молодой человек уснул.  

В пять утра сотрудники ГАИ заметили в тракторе с механическими повреждениями спавшего юношу. Выяснив, в чём дело, инспекторы вернули транспортное средство владельцу.  

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214. Парень отпущен под обязательство о явке.  

Летом 2019 года в деревне Хутор мужчина хотел угнать автомобиль, но не смог. 

Это была уже третья неудачная попытка – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 июня примерно в четыре часа ночи в Минске молодой человек угнал трактор, попал в аварию и уснул.   Как сообщает УСК по Минску, 20-летний нетрезвый...
 
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