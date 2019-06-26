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Четыре пожара случились в Могилёвской области из-за гроз

27.06.2019 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 27 июня в Могилёвской области произошли четыре пожара из-за гроз.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в полночь в деревне Боровица Кировского района горел частный дом, используемый в качестве дачи. 57-летний владелец недвижимости вместе с семьёй проживает в Бобруйске.  

Огнём повреждены кровля, перекрытие и вещи в доме, никто не пострадал.  

Четыре пожара случились в Могилёвской области из-за гроз
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Примерно в два часа ночи произошёл пожар в доме в деревне Михалёво Могилевского района. 66-летний хозяин дома проживает один, не пострадал. Пожаром уничтожена кровля здания, повреждены перекрытие и имущество в доме.  

Четыре пожара случились в Могилёвской области из-за гроз
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В полчетвёртого ночи в деревне Кузьковичи Быховского района на пожаре погибла проживавшая одна 86-летняя пенсионерка. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили тело женщины в комнате. Огнём уничтожены веранда и кровля, повреждены перекрытие и стены дома.  

Четыре пожара случились в Могилёвской области из-за гроз
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Около четырёх часов ночи в деревне Прилесье Чаусского района горел деревянный сарай. Пожаром уничтожена кровля и повреждены стены сарая.  

Во всех случаях предполагаемой причиной пожаров является грозовой разряд.  

Осенью прошлого года в Гродненской области за сутки случилось семь пожаров.  

Их причиной стали молнии – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. В ночь на 27 июня в Могилёвской области произошли четыре пожара из-за гроз.   По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в полночь в деревне Боровица...
 
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