Четыре пожара случились в Могилёвской области из-за гроз

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 27 июня в Могилёвской области произошли четыре пожара из-за гроз.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в полночь в деревне Боровица Кировского района горел частный дом, используемый в качестве дачи. 57-летний владелец недвижимости вместе с семьёй проживает в Бобруйске.

Огнём повреждены кровля, перекрытие и вещи в доме, никто не пострадал.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Примерно в два часа ночи произошёл пожар в доме в деревне Михалёво Могилевского района. 66-летний хозяин дома проживает один, не пострадал. Пожаром уничтожена кровля здания, повреждены перекрытие и имущество в доме.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

В полчетвёртого ночи в деревне Кузьковичи Быховского района на пожаре погибла проживавшая одна 86-летняя пенсионерка. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили тело женщины в комнате. Огнём уничтожены веранда и кровля, повреждены перекрытие и стены дома.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Около четырёх часов ночи в деревне Прилесье Чаусского района горел деревянный сарай. Пожаром уничтожена кровля и повреждены стены сарая.

Во всех случаях предполагаемой причиной пожаров является грозовой разряд.

Осенью прошлого года в Гродненской области за сутки случилось семь пожаров.