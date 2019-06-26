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Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы нива была плодородной, а колосья тяжелели. Древнейший земледельческий обряд «Зажинки» провели в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции жатву в белорусских деревнях начинали именно с этого красивого ритуала. Женщины, вооружившись серпами, выходили в поле. Они пели песни, рассказывали о трудолюбии хлеборобов и просили у поля и солнца быть благосклонными к урожаю.
Жницы сжинали первую жменю колосьев и делали «зажиночный сноп», который потом ставили дома в красный угол. Эти зёрна весь год считались целебными. Наши предки верили: к земле надо относиться с уважением, тогда она щедро отблагодарит.
Ванда Машкевич, участница народного коллектива «Вяргiня»:
Дмитрий Коховец, директор КСУП «Большое Можейково»:
В 2019 году из-за засухи зерновые созрели раньше срока, сейчас их надо поскорее убрать с поля, чтобы колосья не обсыпались. С «Зажинок» в регионе дан старт уборочной кампании.
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Новости Беларуси. Чтобы нива была плодородной, а колосья тяжелели. Древнейший земледельческий обряд «Зажинки» провели в Щучинском районе, сообщили в программе...
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