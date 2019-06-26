ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

27.06.2019 10:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы нива была плодородной, а колосья тяжелели. Древнейший земледельческий обряд «Зажинки» провели в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

По традиции жатву в белорусских деревнях начинали именно с этого красивого ритуала. Женщины, вооружившись серпами, выходили в поле. Они пели песни, рассказывали о трудолюбии хлеборобов и просили у поля и солнца быть благосклонными к урожаю.

Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

Жницы сжинали первую жменю колосьев и делали «зажиночный сноп», который потом ставили дома в красный угол. Эти зёрна весь год считались целебными. Наши предки верили: к земле надо относиться с уважением, тогда она щедро отблагодарит.

Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

Ванда Машкевич, участница народного коллектива «Вяргiня»:
У всех, у кого была земля, так делали. И пшеницу, и ячмень, и овес – все, что было на поле, надо было жать этими серпами. Это сейчас комбайн… Я благодарю Бога о том, чтоб 200 лет не болел тот, кто выдумал эту технику. Насколько легче.

Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

Дмитрий Коховец, директор КСУП «Большое Можейково»:
Конечно, засуха внесла свои коррективы. После этого обряда зажинок надеемся, что погода будет благоволить, и мы всё соберём без остатка, весь урожай с поля.

Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

В 2019 году из-за засухи зерновые созрели раньше срока, сейчас их надо поскорее убрать с поля, чтобы колосья не обсыпались. С «Зажинок» в регионе дан старт уборочной кампании.

Люди в материале: Ванда Машкевич, Дмитрий Коховец
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чтобы нива была плодородной, а колосья тяжелели. Древнейший земледельческий обряд «Зажинки» провели в Щучинском районе, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple Watch спасли 87-летнюю американку в автомобильной аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские брюки с манжетами в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика