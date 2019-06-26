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Отцу погибшего сотрудника ГАИ отказали в эксгумации. Он написал президенту

27.06.2019 11:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В мае мы рассказывали о том, как отец погибшего 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича заявил, что не верит в версию СК о суициде его ребенка. Он требовал провести эксгумацию и независимую экспертизу, но следствие родителям отказало. Об этом сообщает TUT.by.

Родителям также отказали признать их потерпевшими – только свидетелями по делу. Отца инспектора Владимира Потаповича это решение возмутило: он направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. Родственники Евгения по-прежнему считают, что пулевое ранение было не единственным на теле парня. На похоронах многие из них видели порез на подбородке Потаповича, они подозревают, что на нижней части живота также остались повреждения. 

Что произошло?

Напомним, 16 мая в Могилевской области похитили сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Около 18 часов он уехал на разбирательство по поводу ДТП. В 18:27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная «волга». Три цыгана. Регистрационный знак – русский». После этого сообщения он пропал с табельным оружием. Спустя пару часов его нашли убитым – в двух километрах от Могилева, с застегнутыми на руках наручниками. Личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, в регионе ввели план «Сирена», на дорогах всей страны выставили блокпосты. На трассах в городах и регионах поставили милиционеров с автоматами.

В цыганском районе Чапаевка, где пропал парень, местных жителей массово увезли на допросы, причем многие жаловались на варварское отношение. Их дома обыскали: ко многим бойцы заходили с автоматами, но причин визита не раскрывали. Со слов людей, силовики вели себя агрессивно, кричали, применяли грубую физическую силу, угрожали цыганам тем, что «не дадут им жизни», в РОВД забирали даже 15-летних подростков. В результате под стражей долгое время находились десятки человек. Позже перед цыганской диаспорой все-таки извинились.

 
Теги: Могилев
 
 
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В мае мы рассказывали о том, как отец погибшего 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича заявил, что не верит в версию СК о суициде его ребенка. Он требовал...
 
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