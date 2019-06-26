Пьяный минчанин попытался угнать трактор, но врезался в забор. И уснул

Источник материала: KYKY

В Минске пьяный парень попытался угнать трактор, но попал в ДТП и уснул. Об этом рассказал Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Как это произошло?

Трактор попытался угнать 20-летний нетрезвый парень. Вместе с братом он пришел на охраняемую автостоянку на улице Промышленной. Пока брат вел разговоры со сторожем, минчанин решил прогуляться и посмотреть, какие машины здесь стоят.

Мэтч случился, когда парень увидел трактор «МТЗ 82.1», да еще и ключами в замке зажигания. Он захотел покататься, но далеко уехать не смог: при развороте врезался в забор – и уснул. Спустя час его сон нарушили сотрудники ГАИ: поврежденный трактор в итоге передали владельцу.

Что теперь будет?

На минчанина завели «угловку» об угоне транспортного средства. Это чревато ему штрафом или даже сроком колонии до пяти лет.