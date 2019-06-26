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БЖД получила новые российские вагоны. В них есть купе для инвалидов

27.06.2019 10:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БЖД получила новые российские вагоны. В них есть купе для инвалидов

фото: tgnews.ru

26 июня на станцию Минск-Пассажирский прибыли 16 купейных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода.

Как сообщили в пресс-службе БЖД, восемь вагонов  оборудованы купе для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих их лиц. Такие вагоны могут вмещать 26 пассажиров, тогда как обычные купейные - 36.

В ближайшее время вагоны будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Россией.

Сообщается, что купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч,с оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования.

Срок службы этих вагонов до 40 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня на станцию Минск-Пассажирский прибыли 16 купейных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода.
 
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