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БЖД получила новые российские вагоны. В них есть купе для инвалидов
27.06.2019 10:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tgnews.ru
26 июня на станцию Минск-Пассажирский прибыли 16 купейных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода.
Как сообщили в пресс-службе БЖД, восемь вагонов оборудованы купе для перевозки
В ближайшее время вагоны будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Россией.
Сообщается, что купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч,с оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования.
Срок службы этих вагонов до 40 лет.
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26 июня на станцию Минск-Пассажирский прибыли 16 купейных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода.
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