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Эффектные луки стрельбы из лука. Признайтесь, вы в восторге от технологичности этого древнего оружия
Источник материала: Tut.by
Красавица из Словении Эллисон Тойя победила в финале соревнований в блочном луке действующую чемпионку мира россиянку Наталью Авдееву. Основное время встречи завершилось вничью (144:144), так что судьба золотой награды определилась в перестрелке — 10:8 в пользу Тойи.
Блочный лук? Перестрелка? Вполне вероятно, вы могли не слышать таких слов, но фотографии с турнира по стрельбе из лука точно не оставят вас равнодушными.
Фотослужба TUT.BY позаботилась об этом.
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Эффектные луки стрельбы из лука. Признайтесь, вы в восторге от технологичности этого древнего оружия
Блочный лук? Перестрелка? Вполне вероятно, вы могли не слышать таких слов, но фотографии с турнира по стрельбе из лука точно не оставят вас равнодушными.
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