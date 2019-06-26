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Эффектные луки стрельбы из лука. Признайтесь, вы в восторге от технологичности этого древнего оружия

27.06.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Красавица из Словении Эллисон Тойя победила в финале соревнований в блочном луке действующую чемпионку мира россиянку Наталью Авдееву. Основное время встречи завершилось вничью (144:144), так что судьба золотой награды определилась в перестрелке — 10:8 в пользу Тойи.

Блочный лук? Перестрелка? Вполне вероятно, вы могли не слышать таких слов, но фотографии с турнира по стрельбе из лука точно не оставят вас равнодушными.

Фотослужба TUT.BY позаботилась об этом.














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Блочный лук? Перестрелка? Вполне вероятно, вы могли не слышать таких слов, но фотографии с турнира по стрельбе из лука точно не оставят вас равнодушными.
 
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