ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

55-летняя спортсменка стала бронзовой медалисткой Европейских игр в Минске по настольному теннису

27.06.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая Люксембург.

В матче за 3-е место Ни Сялянь победила 31-летнюю Ян Сяосинь из Монако — 4:2.


Ни Сялянь. Фото: Reuters

Ни Сялянь, которой 4 июля исполнится 56 лет, еще 36 лет назад (!), в 1983 году, дважды становилась чемпионкой мира, выступая за Китай (в миксте и в командном турнире). В составе сборной Люксембурга трижды становилась чемпионкой Европы (1998, 2002 — дважды). А в прошлом году в Аликанте она завоевала бронзу чемпионата Европы в парном разряде.

Золото Европейских игр в одиночном женском разряде завоевала 40-летняя представительница Португалии Ю Фу, которая в финале обыграла 36-летнюю Хань Йин из Германии — 4:2.


Фото: Reuters

В мужском одиночном разряде чемпионом Европейских игр в Минске стал легендарный 38-летний немец Тимо Болль, в финале обыгравший 26-летнего датчанина Джонатана Грота — 4:2.

Бронзовым призером стал хорват Томислав Пучар, в матче за 3-е место одолевший представителя Украины Коу Леи — 4:1.

Напомним, что легендарный 43-летний белорус Владимир Самсонов в захватывающем четвертьфинальном поединке уступил дорогу немцу Тимо Боллю, который в итоге стал чемпионом.


«Париматч» желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки в «Париматч», ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. «Париматч»: заряжен побеждать!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Висячие» апартаменты в Турции. Смотрите, как архитекторы вписали жилой комплекс в горный склон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика