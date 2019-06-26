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55-летняя спортсменка стала бронзовой медалисткой Европейских игр в Минске по настольному теннису
Источник материала: Tut.by
Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая Люксембург.
В матче за 3-е место Ни Сялянь победила 31-летнюю Ян Сяосинь из Монако — 4:2.
Ни Сялянь, которой 4 июля исполнится 56 лет, еще 36 лет назад (!), в 1983 году, дважды становилась чемпионкой мира, выступая за Китай (в миксте и в командном турнире). В составе сборной Люксембурга трижды становилась чемпионкой Европы (1998, 2002 — дважды). А в прошлом году в Аликанте она завоевала бронзу чемпионата Европы в парном разряде.
Золото Европейских игр в одиночном женском разряде завоевала 40-летняя представительница Португалии Ю Фу, которая в финале обыграла 36-летнюю Хань Йин из Германии — 4:2.
В мужском одиночном разряде чемпионом Европейских игр в Минске стал легендарный 38-летний немец Тимо Болль, в финале обыгравший 26-летнего датчанина Джонатана Грота — 4:2.
Бронзовым призером стал хорват Томислав Пучар, в матче за 3-е место одолевший представителя Украины Коу Леи — 4:1.
Напомним, что легендарный 43-летний белорус
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Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая...
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