«Висячие» апартаменты в Турции. Смотрите, как архитекторы вписали жилой комплекс в горный склон

Источник материала: Tut.by

Турецкие архитекторы удивили — запроектировали и построили жилой комплекс в Измире на крутом склоне горы. Он представляет собой террасно-блокированную застройку с зеленой кровлей. Особенность комплекса — каждый владелец апартаментов имеет вид на море и собственную открытую террасу. Проект получил высокую оценку от архитектурного сообщества. Смотрите, как он выглядит.



Фото: beautiful-houses.net

Комплекс «Asma Bahçeler», в переводе с турецкого «Висячие сады», расположен в природном треугольнике района Narlıdere (Нарлидэрэ): лес, долина и море. Стараясь не навредить природе и гармонично вписать в естественный ландшафт, архитекторы создали 8 террас, состоящих в общей сложности из 98 апартаментов с садами на крышах. Строительство велось в экстремальных условиях — склон довольно крутой, техника могла подниматься только по создаваемому для нее серпантину.



Фото: beautiful-houses.net

Террасы, повторяя топографические линии склона, к минимуму сводят вмешательство в естественный рельеф местности и комплекс буквально сливается с существующей зеленью.



Фото: beautiful-houses.net

Для создания сада на крыше использовались новейшие изоляционные материалы с 30-летней гарантией.



Фото: beautiful-houses.net

На нижнем уровне расположена открытая автостоянка на 50 автомобилей и крытая — на 120 автомобилей.



Фото: beautiful-houses.net

В комплексе есть практически все: фитнес-центр, сауна, хамам, дорожки для прогулок и велосипедные трассы, бассейны, игровая площадка и зал для различных мероприятий. Специально для удобства жителей был запроектирован специальный горизонтальный подъемник.



Фото: beautiful-houses.net