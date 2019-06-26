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Курсы валют и криптовалют на сегодня

27.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро и доллар покинули многомесячные минимумы и начали дорожать, биткойн -93.75.

Курс доллара вырос ещё на 0,0045 рубля до 2,0440 BYN/USD. Напомним, что по итогам торгов вторника доллар обвалился до минимума за 321 день (почти 11 месяцев).

Курс евро поднялся на 0,0076 рубля до 2,3240 BYN/EUR. Это максимальный уровень за последние 12 дней, а в минувшую пятницу евро завершил торги на минимуме за 340 дней.

Курс российского рубля опускается уже второй день подряд после серии из девяти последовательных повышений. Так, в первые минуты торгов на БВФБ в четверг рубль РФ подешевел на 0,0037 BYN до 3,2400 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 12351.2$ (-93.75);

Bitcоin Cash/ВСС – 456.25$ (-28);

DigitalCash − 168.25$ (-6.75);

Еthеreum − 322.05$ (-5.69);

ZCаsh − 106.75$ (+1.18);

Monero − 106.75$ (+1.18).


 
 
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Евро и доллар покинули многомесячные минимумы и начали дорожать, биткойн -93.75.
 
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