Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Евро и доллар покинули многомесячные минимумы и начали дорожать, биткойн -93.75.

Курс доллара вырос ещё на 0,0045 рубля до 2,0440 BYN/USD. Напомним, что по итогам торгов вторника доллар обвалился до минимума за 321 день (почти 11 месяцев).

Курс евро поднялся на 0,0076 рубля до 2,3240 BYN/EUR. Это максимальный уровень за последние 12 дней, а в минувшую пятницу евро завершил торги на минимуме за 340 дней.

Курс российского рубля опускается уже второй день подряд после серии из девяти последовательных повышений. Так, в первые минуты торгов на БВФБ в четверг рубль РФ подешевел на 0,0037 BYN до 3,2400 BYN/100 RUB.

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