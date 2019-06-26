Министр фактически опроверг слова депутата Мартынова по поводу выезда за границу. Напомним, перед заседанием в Палате представителей Мартынов объяснял: сначала нужно получить повестку лично в руки, поставить подпись и не явиться, потом комиссия будет принимать решение о запрете на выезд за границу. Об этом решении человека уведомляют, и в течение недели он может оспорить его. Только если человек не оспорил такое решение, его могут включить в список невыездных. Так ситуацию обрисовал депутат. Но в версии министра все выглядит иначе.





По его словам, запрет на выезд за границу наступает в тот момент, когда военкомат направил повестку или каким-либо другим образом уведомил призывника о явке (повестка на работе, сообщение в деканат, родителям и так далее) и призывник не явился в призывную комиссию. Также если человек не сообщил в военкомат о том, что сменил место жительства, фамилию и так далее, по сути, если военкомат его не смог найти, то данные такого призывника могут также включить в базу невыездных.





— Выполни свою обязанность призывника и оповести, что ты будешь находиться там-то и там и вызывать тебя на войну нужно оттуда, — отметил министр. — Это обязанность его как призывника. Если его не нашли, не вручили ему повестку или у него место жительства сменилось, а он не оповестил комиссариат, он считается человеком, который уклоняется от мероприятий призыва, его вносят в базу и он имеет временные ограничения на выезд за границу.





Если военкомат не смог найти призывника, то автоматически включит его в базу невыездных. Что касается уклонистов, которые могут беспрепятственно уехать в Россию, то министр отметил, что их будут разыскивать и в соседнем государстве.









Белорусам, которые учатся за границей и собираются поступать в иностранном вузе в магистратуру, по словам министра, нужно будет приехать, отслужить и вернуться обратно. Каким образом Министерство обороны будет пытаться вернуть белоруса из-за границы, чтобы он отслужил свой срок здесь?





— Если он будет там продолжать учебу, конечно, мы ничего с этим сделать не сможем, никуда его не привлечем, — отметил министр. — Но как только парень приедет в Беларусь, назад его не выпустят. Он должен пройти мероприятия призыва: получить путевку, прийти на призывную комиссию, объяснить все. Если он подлежит призыву, он будет призван, — объясняет министр.





Что касается белорусской магистратуры или аспирантуры, то министр отмечает, что в стране около 10 тысяч человек ежегодно поступают в магистратуру и аспирантуру.





— Из них около 60% — это девчата, а из 40% оставшихся мальчишек две трети не проходят по здоровью. Они не годны к службе в армии, — отмечает министр. — Мы же не всех берем поголовно, а только здоровых людей или с незначительными ограничениями, которые позволяют врачи. Поэтому не нужно пугать людей большими цифрами.





Кстати, как отметил министр, сейчас численность Вооруженных сил в Беларуси — 65 231 человек. До конца 2020 года планируется сократить число военных до 65 тысяч, дальше задача поставлена уменьшить количество военных до 50 тысяч.



