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Если военкомат не смог найти призывника, то автоматически включит его в базу невыездных

27.06.2019 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера в Палате представителей в первом чтении приняли поправки в законодательство о призыве на срочную военную службу. За — 87, против — 6, не голосовали — 7. Второе чтение намечено на пятницу, 28 июня. Если депутаты одобрят законопроект, то через 10 дней заработают новые правила призыва и предоставления отсрочек. Фактически комиссариаты смогут без суда включать призывников в списки невыездных из страны.

Министр обороны Андрей Равков пояснил, каким образом будет применяться эта мера, пишет Onliner.by.

Министр фактически опроверг слова депутата Мартынова по поводу выезда за границу. Напомним, перед заседанием в Палате представителей Мартынов объяснял: сначала нужно получить повестку лично в руки, поставить подпись и не явиться, потом комиссия будет принимать решение о запрете на выезд за границу. Об этом решении человека уведомляют, и в течение недели он может оспорить его. Только если человек не оспорил такое решение, его могут включить в список невыездных. Так ситуацию обрисовал депутат. Но в версии министра все выглядит иначе.

По его словам, запрет на выезд за границу наступает в тот момент, когда военкомат направил повестку или каким-либо другим образом уведомил призывника о явке (повестка на работе, сообщение в деканат, родителям и так далее) и призывник не явился в призывную комиссию. Также если человек не сообщил в военкомат о том, что сменил место жительства, фамилию и так далее, по сути, если военкомат его не смог найти, то данные такого призывника могут также включить в базу невыездных.

— Выполни свою обязанность призывника и оповести, что ты будешь находиться там-то и там и вызывать тебя на войну нужно оттуда, — отметил министр. — Это обязанность его как призывника. Если его не нашли, не вручили ему повестку или у него место жительства сменилось, а он не оповестил комиссариат, он считается человеком, который уклоняется от мероприятий призыва, его вносят в базу и он имеет временные ограничения на выезд за границу.

Если военкомат не смог найти призывника, то автоматически включит его в базу невыездных. Что касается уклонистов, которые могут беспрепятственно уехать в Россию, то министр отметил, что их будут разыскивать и в соседнем государстве.


Белорусам, которые учатся за границей и собираются поступать в иностранном вузе в магистратуру, по словам министра, нужно будет приехать, отслужить и вернуться обратно. Каким образом Министерство обороны будет пытаться вернуть белоруса из-за границы, чтобы он отслужил свой срок здесь?

— Если он будет там продолжать учебу, конечно, мы ничего с этим сделать не сможем, никуда его не привлечем, — отметил министр. — Но как только парень приедет в Беларусь, назад его не выпустят. Он должен пройти мероприятия призыва: получить путевку, прийти на призывную комиссию, объяснить все. Если он подлежит призыву, он будет призван, — объясняет министр.

Что касается белорусской магистратуры или аспирантуры, то министр отмечает, что в стране около 10 тысяч человек ежегодно поступают в магистратуру и аспирантуру.

— Из них около 60% — это девчата, а из 40% оставшихся мальчишек две трети не проходят по здоровью. Они не годны к службе в армии, — отмечает министр. — Мы же не всех берем поголовно, а только здоровых людей или с незначительными ограничениями, которые позволяют врачи. Поэтому не нужно пугать людей большими цифрами.

Кстати, как отметил министр, сейчас численность Вооруженных сил в Беларуси — 65 231 человек. До конца 2020 года планируется сократить число военных до 65 тысяч, дальше задача поставлена уменьшить количество военных до 50 тысяч.


 
 
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Вчера в Палате представителей в первом чтении приняли поправки в законодательство о призыве на срочную военную службу. За — 87, против — 6, не голосовали — 7. Второе...
 
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