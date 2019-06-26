Xiaomi отреагировала на проблему с обновлением, «убивающим» их популярный смартфон

Источник материала: Tut.by

Недавно некоторые пользователи смартфона Xiaomi Mi 9 SE из Европы столкнулись с проблемой : при попытке обновления системы аппарат превращается в «кирпич». Производитель признал проблему и рассказал, что делать пострадавшим. Об этом пишет iXBT.

Напомним: речь идет об обновлении MIUI 10.3.1.0 размером около 600 МБ. Оно содержит обновление безопасности и режим фотосъемки Moon Mode. По сообщениям попытавшихся установить прошивку пользователей, после загрузки на экране появляется надпись о том, что «система уничтожена».

iXBT удалось получить официальный комментарий производителя: «Xiaomi известно об ошибке в последнем OTA-обновлении прошивки (V10.3.1.0.PFBMIXM, V10.3.1.0.PFBEUXM) для Mi 9 SE, которая может привести к некорректной работе устройства.

Мы прекратили выпуск этого обновления после получения нескольких жалоб от пользователей и работаем над решением этой проблемы. Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, мы рекомендуем обратиться в нашу службу поддержки клиентов (https://www.mi.com/global/support/contact/) для получения технической помощи».

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