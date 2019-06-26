Россия создаст новый плавающий танк

Источник материала: Tut.by

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова, сказанные в рамках форума «Армия-2019» главным конструктором АО «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов.



Фото: wikipedia.org

«Ведутся работы по созданию на базе «Спрут-СДМ1» легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка. Новая машина получит по сравнению со «Спрутом» усиленную защиту и иную ходовую часть — будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута», — рассказал он.

Конструктор добавил, что «оружие на машине останется прежним». Он не уточнил название нового проекта. Самоходная противотанковая установка «Спрут-СДМ1», на базе которой разрабатывается новый танк, вооружена гладкоствольным орудием 2А75М калибра 125 мм и может применять всю номенклатуру отечественных танковых снарядов. Самоходная пушка также относится отдельными специалистами к классу легких танков.

В то же время изначально «Спрут» разрабатывался в интересах ВДВ как самоходка, основное назначение которой — эффективная борьба с современными танками потенциального противника. Кроме того, машина имеет жесткое ограничение по массе в 18 т, так как должна транспортироваться на самолетах Ил-76, а также десантироваться на парашютной системе. В связи с ограничениями по массе бронирование «Спрута» обеспечивает только противопульную защиту.