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В Гродно умерла еще одна девушка, пострадавшая в аварии с разорвавшейся в пригороде Honda
Источник материала: Tut.by
В Гродно в больнице умерла пассажирка Volkswagen, который попал в ДТП 25 июня. Об этом
Напомним, авария произошла около 21.10 на трассе Гродно — Индура вблизи агрогородка Коптевка. По предварительной информации, водитель Honda ехал в направлении областного центра и при обгоне по касательной столкнулся со встречным Volkswagen. От удара обе машины вылетели в кювет.
В результате ДТП Honda разорвало пополам. Девушка, ехавшая в этом автомобиле, вылетела из салона и от полученных травм умерла на месте. Также тяжелые травмы получили два пассажира Volkswagen — парень и девушка. Водители автомобилей в аварии не пострадали.
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Авария произошла около 21.10, на трассе Гродно - Индура вблизи агрогородка Коптевка. По предварительной информации, водитель Honda ехал в направлении областного центра...
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