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В Гродно умерла еще одна девушка, пострадавшая в аварии с разорвавшейся в пригороде Honda

27.06.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в больнице умерла пассажирка Volkswagen, который попал в ДТП 25 июня. Об этом сообщает newgrodno.by.


Фото: newgrodno.by

Напомним, авария произошла около 21.10 на трассе Гродно — Индура вблизи агрогородка Коптевка. По предварительной информации, водитель Honda ехал в направлении областного центра и при обгоне по касательной столкнулся со встречным Volkswagen. От удара обе машины вылетели в кювет.

В результате ДТП Honda разорвало пополам. Девушка, ехавшая в этом автомобиле, вылетела из салона и от полученных травм умерла на месте. Также тяжелые травмы получили два пассажира Volkswagen — парень и девушка. Водители автомобилей в аварии не пострадали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла около 21.10, на трассе Гродно - Индура вблизи агрогородка Коптевка. По предварительной информации, водитель Honda ехал в направлении областного центра...
 
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