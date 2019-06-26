В Гродно умерла еще одна девушка, пострадавшая в аварии с разорвавшейся в пригороде Honda

Источник материала: Tut.by

В Гродно в больнице умерла пассажирка Volkswagen, который попал в ДТП 25 июня. Об этом сообщает newgrodno.by.



Фото: newgrodno.by

Напомним, авария произошла около 21.10 на трассе Гродно — Индура вблизи агрогородка Коптевка. По предварительной информации, водитель Honda ехал в направлении областного центра и при обгоне по касательной столкнулся со встречным Volkswagen. От удара обе машины вылетели в кювет.

В результате ДТП Honda разорвало пополам. Девушка, ехавшая в этом автомобиле, вылетела из салона и от полученных травм умерла на месте. Также тяжелые травмы получили два пассажира Volkswagen — парень и девушка. Водители автомобилей в аварии не пострадали.