Секреты экономии. Из капающего крана вытекает не менее 160 литров за месяц

Источник материала: Аргументы и факты

Сердце кровью обливается, когда вижу небрежное отношение наших людей к воде. Как можно так ее бездумно тратить? Научившись экономить, мы не только сохраним природу, но и себе поможем. Напишите для наших граждан, что экономить воду несложно. А. Лепко, Минск

Есть нехитрые правила, которые действительно помогут сэкономить воду, при этом вряд ли доставят неудобства или принципиально усложнят вашу жизнь. Советами делится «Минскводоканал».

Первым делом обратите внимание на кран. Часто мы игнорируем то, что плохо закрытый или неисправный кран подтекает, а из-за этого расходуется до 8000 литров воды за год! Приучите детей плотно закручивать вентиль крана после использования.

При чистке зубов не следует оставлять кран постоянно открытым, лучше включать воду в начале и в конце процедуры. Еще лучше для этих целей воспользоваться стаканчиком, набрав в него воду для полоскания рта. Это позволит сэкономить 15 литров в минуту, то есть 757 литров в неделю в перерасчете на четырех членов семьи.

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Лучше наполовину

Во время мытья рук откройте кран наполовину, а не до упора, так как из полностью открытого крана вытекает больше воды, чем можно предположить.

Выключая кран во время бритья, можно сэкономить до 380 литров в неделю на одного человека.

Очень важно устранить все протечки, обеспечив герметичность смесителя, так как из слегка капающего крана (примерно 10 капель в минуту) вытекает не менее 160 литров за месяц.

Стоит отдать предпочтение душу, а не ванне, ведь для принятия одной полной ванны вам нужно в три раза больше воды, чем для 5-7 минутного душа, к тому же, как правило, после принятия ванны требуется дополнительное ополаскивание под душем.

Если без ванны не обойтись, попробуйте заполнять ее на 50%: экономия воды при каждой процедуре составит до 20 литров.

Сократив время пребывания в душе до 5-7 минут, можно каждый раз экономить до 20 литров воды. К тому же, принимая душ, не обязательно оставлять воду постоянно включенной, пользуйтесь ею только для ополаскивания и смывания пены.

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Правила слива

Подтекающий сливной бачок унитаза расходует до 260 литров в день. За год потери воды из такого бачка могут составить свыше 16 000 литров! Ручка слива, которая часто остается в приоткрытом положении, также допускает значительные потери воды. Следует ее заменить либо устранить неисправность.

Существенная экономия воды будет достигнута при установке комбинированного унитаза, обеспеченного двойным сливом 6/3. Так, семье, состоящей из четырех человек, удастся сэкономить до 24 000 литров воды в год.

Все, что можно выбросить в мусорное ведро, не должно попадать в унитаз, экономия воды в этом случае составит до 25 литров в день.

Как быть хозяйкам?

Несомненно, на кухне воду экономить совсем непросто, так как само назначение данной комнаты предполагает ее постоянное использование.

Если у вас имеется посудомоечная машина, попробуйте эксплуатировать ее при полной загрузке, так вы сэкономите до 60 литров воды.

При мытье посуды целесообразно использовать пробку для раковины: это поможет в 3 раза снизить расход воды по сравнению с мытьем посуды под проточной водой.

При ручной мойке посуды заполните одну из раковин (или какую-либо другую емкость) водой с моющим средством и смывайте его в другой раковине под небольшим напором проточной воды. Так можно сэкономить до 60 литров воды в день на одного человека.

Овощи и фрукты следует мыть в наполненной водой емкости (например, с добавлением небольшого количества натурального уксуса для дезинфекции) и потом только ополаскивать под проточной водой.

Мытье грязной посуды под сильной струей расходует в среднем свыше 100 литров воды!

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Время стирки

При стирке в современных стиральных машинах вода расходуется экономнее, чем при стирке вручную.

Стиральные машины с фронтальной загрузкой дороже устройств с вертикальной загрузкой, однако они потребляют в 3 раза меньше воды.

Использовать стиральную машину целесообразно при полной загрузке, по возможности, устанавливая необходимый уровень подачи воды.