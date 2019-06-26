В России впервые показали в действии новейший пистолет «Удав»

Источник материала: Tut.by

На форуме «Армия-2019» в первый раз показали в действие пистолетный комплекс «Удав» под патрон 9×19. Этот пистолет в перспективе заменит стоящий на вооружении пистолет Макарова. Об этом пишет «Звезда».

По словам ведущего инженера-конструкторв АО «ЦНИИТОЧМАШ» Ивана Козлова, главной особенностью «Удава» можно назвать систему хода подвижных частей. Наиболее популярный вариант сегодня — понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке или повышение этой самой точки. А создатели «Удава» предпочли занизить центр масс подвижный частей, что сделало отдачу намного слабее.

Напомним, что о принятии на вооружение пистолетного комплекса «Удав» впервые заговорили в октябре прошлого года, когда он отправился на государственные испытания. В комплекс входят собственно пистолет, два новейших патрона 9×21 (повышенной пробиваемости и дозвуковой) и лазерный целеуказатель.