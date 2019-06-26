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Минприроды предлагает сильнее охранять заказник «Лебяжий», чтобы не утратить редкую территорию

27.06.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина о преобразовании заказника «Лебяжий». На этой природной территории предлагают запретить выгул животных и, частично, использование пиротехники. А вот строить можно только беседки для туристов и экотропы.


Стройка возле заказника «Лебяжий» в Минске. Фото: мотолькопомоги.бел

Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина «О преобразовании республиканског­о заказника «Лебяжий».

Сроки проведения обсуждения: с 27 июня по 6 июля 2019 года.

Границы, площадь и состав земель заказника в черте Минска менять не собираются.

Республиканский биологический заказник «Лебяжий» преобразуется в республиканский заказник «Лебяжий». Слово «биологический» из названия убирают из-за упразднения деления заказников на виды, объясняет Минприроды.

В обосновании проекта постановления сказано, что «Лебяжий» — редкий природных комплекс в пределах урбанизированной территории, он играет важную роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия Минска и поддержании экологического баланса территории.

В Министерстве природных ресурсов обращают внимание: вокруг заказника идут интенсивные стройки. Дальнейшее градостроительное освоение водосборной площади пруда Лебяжий и территории самого заказника может привести к полной утрате редкого природного комплекса.

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам обследовал заказник и подтвердил высокую ценность этого природного комплекса.

В границах заказника «Лебяжий» с 1984 года установлено обитание 10 видов птиц из Красной книги Беларуси. Сейчас можно говорить о пяти видах: большая выпь, малая выпь, обыкновенная пустельга, коростель, сизая чайка. К тому же, некоторые виды птиц в заказнике охраняются по международным договорам.

Законом установлены единые запреты на осуществление хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых природных территориях и в заказниках. Они более строгие по сравнению с режимом охраны, который действует в заказнике сейчас.

В проекте постановления устанавливаются новые запреты: на стройки в заказнике, за исключением экологических информационных центров, инженерных сетей и транспортных коммуникаций к ним, объектов экотуризма и благоустройства (например, экотропы, смотровые площадки и вышки) и сетей электроснабжения.

Кроме того, предлагают запретить выгуливать в заказнике домашних животных, а также использовать пиротехнику с 15 февраля по 15 августа.

Заказник «Лебяжий» передан в управление Мингорисполкому.

Напомним, указом президента от 5 декабря 2018 года изменили границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника «Лебяжий», возле которого компания «Тапас» строит жилой комплекс и ресторан. Строительство идет именно в буферной зоне между заказником и жильем. Если раньше на этом участке можно было застраивать лишь до 1% территории, то сейчас — до 18. Раньше на гектаре этой земли можно было построить только сто квадратных метров, сейчас — 1800. Как видим, уровень человеческого воздействия на эту природную зону может возрасти почти в 20 раз.

 
Теги: Минск
 
 
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На этой природной территории предлагают запретить выгул животных и, частично, использование пиротехники
 
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