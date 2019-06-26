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Минприроды предлагает сильнее охранять заказник «Лебяжий», чтобы не утратить редкую территорию
Источник материала: Tut.by
Минприроды вынесло на общественное обсуждение
Минприроды
Сроки проведения обсуждения: с 27 июня по 6 июля 2019 года.
Границы, площадь и состав земель заказника в черте Минска менять не собираются.
Республиканский биологический заказник «Лебяжий» преобразуется в республиканский заказник «Лебяжий». Слово «биологический» из названия убирают из-за упразднения деления заказников на виды, объясняет Минприроды.
В обосновании проекта постановления
В Министерстве природных ресурсов обращают внимание: вокруг заказника идут интенсивные стройки. Дальнейшее градостроительное освоение водосборной площади пруда Лебяжий и территории самого заказника может привести к полной утрате редкого природного комплекса.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам обследовал заказник и подтвердил высокую ценность этого природного комплекса.
В границах заказника «Лебяжий» с 1984 года установлено обитание 10 видов птиц из Красной книги Беларуси. Сейчас можно говорить о пяти видах: большая выпь, малая выпь, обыкновенная пустельга, коростель, сизая чайка. К тому же, некоторые виды птиц в заказнике охраняются по международным договорам.
Законом установлены единые запреты на осуществление хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых природных территориях и в заказниках. Они более строгие по сравнению с режимом охраны, который действует в заказнике сейчас.
В проекте постановления устанавливаются новые запреты: на стройки в заказнике, за исключением экологических информационных центров, инженерных сетей и транспортных коммуникаций к ним, объектов экотуризма и благоустройства (например, экотропы, смотровые площадки и вышки) и сетей электроснабжения.
Кроме того, предлагают запретить выгуливать в заказнике домашних животных, а также использовать пиротехнику с 15 февраля по 15 августа.
Заказник «Лебяжий» передан в управление Мингорисполкому.
Напомним, указом президента от 5 декабря 2018 года
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На этой природной территории предлагают запретить выгул животных и, частично, использование пиротехники
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