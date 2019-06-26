Опыт или молодость? Что просиходит на рынке труда и легко ли найти работу

Источник материала: Аргументы и факты

Работа есть

Как рассказал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег ТОКУН на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА, ситуация на рынке труда сегодня благоприятна для тех, кто ищет работу. «Устойчивый спрос на сотрудников со стороны нанимателей мы фиксируем уже на протяжении двух лет. Только в нашем официальном банке вакансий на портале государственной службы занятости насчитывается более 80 тыс. предложений. Конечно, структура разная: более 60% – вакансии по рабочим специальностям. Зарплаты тоже разные: есть предложения как по 400-500 руб., так и по 1000 руб. и более. Это зависит от востребованности специальности, квалификации соискателя, а также региона размещения вакансий. В лидерах по оплате труда – Минск и Минская область, крупные города.

Требуются руки и голова

В топе рабочих профессий – водитель автомобиля, швея, продавец, машинист, повар, каменщик, электрогазосварщик. Если же речь идет о вакансиях служащих, то сегодня очень востребованы врачи, ветеринары, бухгалтеры, инженеры по охране труда и т. д. Я не говорю уже про IT-специалистов – на них в последние три года спрос постоянный.

Одна из самых больших проблем – не только в Беларуси, но и во всем мире – в том, что спрос «не дружит» с предложением. Несмотря на то что количество обучающихся по специальностям «экономика» и «юриспруденция» уменьшается, люди все равно хотят работать юристами, экономистами, бухгалтерами – эти профессии среди соискателей находятся в топе. Появился и новый тренд – очень высок спрос на профессии низкой квалификации, которые вообще не требуют подготовки: сторожа, вахтеры, охранники и так далее. Причем они не всегда низкооплачиваемые», – рассказал Олег Токун.

По словам заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяны КУДЕВИЧ, в текущем году спрос экономики города на кадры приобрел устойчивый характер. Основной спрос сформирован организациями торговли, строительства и промышленности. Востребованы продавцы, контролеры, кассиры, средний медицинский персонал, инженеры, менеджеры и руководители среднего звена, а также ряд специалистов с высоким разрядом по рабочим профессиям. Спрос нанимателей города на кадры представлен почти 1 тыс. профессий и специальностей.

Опыт в почете?

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По мнению начальника управления по работе с персоналом Белорусского государственного университета, координатора проекта HR-университет БГУ Натальи НЕПЕВНОЙ, опыт и квалификация ценятся. Однако не всегда наниматели отдают предпочтение человеку, который обладает большим опытом, но уже не очень молод.

«К сожалению, это присутствует, особенно в бизнесе. Но такая тенденция, на мой взгляд, уже идет на спад. Еще 4-5 лет назад, несмотря на прописанный в Трудовом кодексе запрет на дискриминацию по возрасту, соискателям за 40 довольно часто отказывали в трудоустройстве, находя не связанные с возрастом причины. Сегодня ситуация меняется. Если посмотреть на официальную статистику Российской Федерации, сейчас наиболее востребованы специалисты поколения 1970-80-х годов.

Был период, когда мы ориентировались на Запад, где молодые активно приходят в политику, в 23-26 лет возглавляют крупные компании, и делали ставку на молодежь в ожидании какого-то прорыва. Да, молодые более активные, они умеют работать в режиме многозадачности, быстрее воспринимают информацию, владеют технологиями. Но есть и другая сторона медали: они не такие ответственные, у них порой не хватает опыта, часто присутствуют проблемы с коммуникацией. Это компенсируют как раз люди более зрелого возраста – они более мудрые, серьезнее подходят к решению вопросов.

Сегодня кадровые работники, специалисты по управлению персоналом говорят, что вопрос возраста уже не стоит так остро. Если человек подходит по всем параметрам, если наниматель понимает, что его знания, опыт, личностные качества принесут пользу, то на возраст внимания, как правило, не обращают.

Безусловно, сказать, что прежняя тенденция сведена к нулю, нельзя. В каждой сфере своя специфика. Например, программиста в 55-60 лет вряд ли кто-то будет рассматривать. Также у возрастных работников могут быть сложности при трудоустройстве в компании, у руля которых стоят молодые руководители из поколения миллениалов. Естественно, те ищут единомышленников и набирают в команду таких же, как сами.

Тем не менее дальновидный руководитель всегда оценит пользу, которую может принести его бизнесу грамотный и опытный сотрудник», - объясняет Наталья Непевная.

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Нюансы резюме

Все знают, что резюме должно быть кратким, емким. В Интернете достаточно информации о том, как правильно составлять резюме. А какие еще нюансы важно знать соискателю? Как отметила Наталья Непевная, человек должен понимать, что, когда он ищет работу, он продает себя, как товар, как бы некрасиво это ни звучало. Поэтому он должен показать не только то, что внутри, но и привлекательную «обертку». На фотографию часто обращают внимание. Если вы претендуете на должность начальника управления, но при этом на снимке, условно говоря, с букетом цветов на фоне моря, то сразу понятно, что в этой должности вам откажут. Важно выглядеть уместно. При этом обязательно нужно показать изюминку: чем вы отличаетесь от других. Не нужно бояться демонстрировать те качества, которые обычно считаются негативными, но при этом могут быть в плюс. К примеру, на вопрос о хороших и плохих чертах характера можно ответить одинаково: «Я трудоголик». Также при подборе кандидата на уровень специалиста и выше работодатели обращают внимание на наличие дополнительного обучения: курсов, стажировок, дистанционного образования, сертификатов. Этот блок очень важен. Ну и совсем недопустимы орфографические и синтаксические ошибки в резюме. Сегодня в компаниях установлены программные продукты, которые сортируют анкеты на начальном этапе. Если вы безответственно отнесетесь к написанию резюме, может случиться, что оно даже не попадет к рекрутеру.

Что сказать на «собесе»

Правила прохождения собеседования, или «собеса», как сейчас говорит молодежь, тоже имеют свои особенности. Например, Татьяна Кудевич уточнила: «Безусловно, если вы – квалифицированный специалист с опытом работы 15-20 лет и умеете все, у вас большие полномочия, возможности, широкие компетенции, то вы можете диктовать условия, когда предлагают какое-то место работы. Но, когда вы предлагаете себя, стоит реально оценивать обстановку. Нужно рекламировать себя, свои возможности. Но не переусердствовать. Предлагая себя нанимателю, нужно оценивать свои способности, опыт, знания, показать, какую пользу вы можете принести».

ЦИФРЫ

На столичном рынке труда сложились наиболее благоприятные условия. Наниматели предлагают более 17 тыс. вакансий, из них 65% – по рабочим профессиям. По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось почти на 20%. При этом спрос на высококвалифицированные рабочие кадры возрос на 30%, на специалистов и служащих – на 20%. На одного официально зарегистрированного безработного приходится 14 вакансий, а в прошлом году их было семь. В структуре спроса удельный вес вакансий для высококвалифицированных рабочих с 5-8 разрядом вырос до 37%. А на одного зарегистрированного специалиста и служащего и вовсе приходится 21 вакансия.