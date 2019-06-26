Белорусcкие байдарочницы и каноистки завоевали золото и 2 серебра в утренней сессии на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсменки завоевали в Заславле три награды (1 золото и 2 серебра) в утренней сессии во второй день медальных заездов в гребле на байдарках и каноэ на Европейских играх.

Золото выиграла Ольга Худенко в байдарке-одиночке на 500 м (2 минуты 3,929 секунды). В сражении за победу она опередила 5-кратную олимпийскую чемпионку Дануту Козак (2.04,176) и вице-чемпионку Олимпиады-2016 норвежку Эмму Йоргенсен (2.04,989).



Ольга Худенко. Вадим Замировский, TUT.BY

Серебряными медалистками Европейских игр стали белорусские экипажи каноэ-двойки на 500 м (Надежда Макарченко, Ольга Климова) и байдарки-четверки на 500 м (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Литвинчук).

В обоих случаях белоруски уступили золото венгерским экипажам. Причем байдарочницы лидировали значительную часть дистанции и проиграли соперницам на последних метрах всего 0,128 секунды.

Бронза на 500 м у каноэ-двоек досталась дуэту из России, у байдарок-четверок — квартету из Польши.

Еще один комплект наград был разыгран среди мужских байдарок-четверок на 500 м. Белорусский экипаж (Алексей Мисюченко, Станислав Дайнеко, Владислав Литвинов, Дмитрий Натинчик) занял в финале 6-е место (1.35,236). Медали достались соперникам из России (1.32,376), Германии (1.32,541) и Словакии (1.33,721).

Сегодня в дневной сессии в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Заславле будет разыграно еще 7 комплектов наград Европейских игр.

26 июня, в первый день медальных заездов , белорусские гребцы завоевали золото и бронзу.



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