Кто не дал вырасти средней зарплате по стране: важные факты о майских «получках»

Источник материала: Tut.by

В мае средние зарплаты в той или иной степени снизились в 24 районах из 118. В итоге немного сократились и средние заработки по Беларуси в целом. FINANCE.TUT.BY посмотрел, из-за кого не удалось вырасти средней зарплате по стране. Оказалось, что самый большой вклад в зарплатный минус внесли не самые «бедные» районы, а столица. Но еще больше удивили районы, в которых зарплаты выросли.

Если смотреть на десятку районов с самыми низкими зарплатами, то мы увидим: стали зарабатывать меньше только в Кормянском районе (-6,1 рубля) и Городокском (-5,8 рубля).

Среди лидеров по падению получек — Крупский район (-59,9 рубля), Осиповичский (-30,8 рубля) и Ивьевский (-23,1 рубля).





Что интересно, впервые в этом году упала средняя зарплата в Минске: в столице в мае получали 1472 рубля, что почти на 80 рублей меньше, чем в апреле.

В каких районах упали зарплаты в мае: Крупский, Осиповичский, Березовский, Чашникский, Слонимский, Слуцкий, Щучинский, Гомельский, Верхнедвинский, Молодечненский, Клецкий, Кормянский, Городокский, Кобринский, Белыничский, Добрушский, Лидский, Оршанский, Борисовский, Толочинский, Витебский, Гродненский, Брагинский.

Меньше всего зарплаты просели в Брагинском (-0,2 рубля) и Гродненском районах (-0,6 рубля).

Среди тех районов, где средние зарплаты росли, особенно выделились два. Причем один из них — самый «богатый», а второй — довольно часто входит в десятку «бедных».

Так, в Солигорском районе средняя зарплата в мае составила 1 832,4 рубля. Прибавка за месяц — 278,1 рубля. Разница в заработках жителей шахтерского края и жителей столицы в итоге составила 360,4 рубля (это больше 150 долларов!).

В лидеры по росту зарплат в мае попал Сенненский район: здесь в среднем стали получать больше на 104,5 рубля (средняя зарплата сейчас — 799,6 рубля). Значительно больше стали получать и в еще одном «бедном» регионе: средняя зарплата в Миорском районе прибавила чуть больше 90 рублей (сейчас составляет — 770,5 рубля). Напомним, недавно власти говорили о «повышении уровня жизни населения в районах с низким уровнем зарплат».

Кроме того, больше стало районов, где платят свыше 1000 рублей: в мае список пополнил Солигорский район.