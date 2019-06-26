В Пинске организована работа фан-зон II Европейских игр

Источник материала: Пинский Вестник

В Минске 21 июня был дан старт грандиозному спортивному событию – II Европейским играм. Во многих городах нашей страны любители спорта могут наблюдать состязания в фан-зонах.



Город Пинск не остался в стороне: с 25 июня начала работу фан-зона II Европейских игр в кафе «Рандеву», а 29 и 30 июня прямая трансляция спортивных соревнований будет организована на главной сцене в городском парке культуры и отдых (29 июня с 17.00 до 22.00, 30 июня c 18.00 до 20.50).



Приглашаем пинчан и гостей города не быть равнодушными и поддержать белорусских спортсменов!



