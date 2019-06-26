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Александр Лукашенко: успехи и достижения людей создают историю государства
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом Президент заявил на церемонии вручения государственных наград.
Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент
«Сегодня мы с вами встречаемся в канун нашего главного государственного праздника — Дня Независимости. Я с удовольствием приветствую вас — талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны — сильной, успешной, созидательной и непременно красивой», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в эти дни отмечается 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. «Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаем ответственность за то, каким оно будет у наших детей и внуков, — сказал глава государства. — Каждый наш день должен быть прожит ради важной цели — защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших успехах и достижениях».
Президент подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии присутствуют представители разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной Беларуси. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству, проявленные в службе смелость и мужество. «Ваш патриотизм — лучший пример для подрастающего поколения», — убежден Александр Лукашенко.
«Мы также чествуем работников аграрной отрасли за достижения в прошедшем году. Пусть и нынешний, непростой с точки зрения погодных условий, год будет результативным и укрепит нашу продовольственную безопасность. Спасибо вам за ваш напряженный и важный для страны труд», — сказал Президент.
Среди награжденных — сотрудники компаний «Белавиа», «Беларуськалий», «МАПИД», «Марко» — предприятий, которые являются настоящими брендами, известными далеко за пределами Беларуси, а также работники здравоохранения, науки и образования.
Высоких наград удостоены деятели культуры и искусства. «Своим творчеством вы делаете нашу жизнь ярче и духовно богаче», — считает Александр Лукашенко. По его словам, это было продемонстрировано при открытии II Европейских игр.
«Здесь присутствуют спортсмены и тренеры — самые популярные сегодня в стране люди. II Европейские игры дарят нам немало ярких побед. Мы гордимся успехами наших соотечественников, ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед», — заявил глава государства.
По мнению Президента, достижения каждого, трудолюбие и дисциплина — главные условия экономического благополучия страны, ее независимости. Александр Лукашенко вручил государственные награды и поблагодарил всех за преданность делу, ответственность и высокие результаты в профессиональной деятельности.
Для награжденных сегодня также была организована экскурсия по Дворцу Независимости.
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Об этом Президент заявил на церемонии вручения государственных наград. Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси...
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