Проект «Дневники Победы»

Источник материала: Радзiма

На фронтах Великой Отечественной войны наши земляки-солдаты служили разведчиками, танкистами, артиллеристами, стрелками, а кто-то даже совмещал воинскую должность с обязанностями повара. В книге «Памяць. Глускі раён» есть раздел «Вярнуліся пераможцамі», посвященный воинам-землякам, награжденным за храбрость и мужество, проявленные в сражениях, высокими правительственными наградами. На страницах районной газеты в проекте «Дневники Победы» с помощью архивных материалов мы вспомним подвиги жителей Глусчины, чьи наградные листы есть в свободном доступе на сайте pamyat-naroda.ru.

Михаил Емельянович Мороз, гвардии ефрейтор, уроженец деревни Степановка.





Был призван на фронт в январе 1942 года из города Тбилиси. Воевал сначала на Южном фронте, потом на І Украинском. Свою первую высокую награду — орден Красной Звезды — Михаил Мороз, тогда еще стрелок 124-й отдельной мотострелковой разведывательной роты, получил в 1943 году. В наградном листе от 17 мая 1943 года указано, что боец представляется к награждению медалью «За отвагу», но командование 91-й стрелковой дивизии посчитало, что за «образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» красноармеец достоин ордена Красной Звезды. Вот его подвиги, описанные в наградном листе: «Август 1942 года. Группе разведчиков под руководством тов. Мороза была поставлена задача пробраться в с. Деде-Ламин и выявить силу противника, находившегося там. При выполнении этой задачи товарищ Мороз заметил 12 танков противника, которые двигались на передний край нашей обороны. Тов. Мороз своевременно донес об этом командованию, которое срочно приняло меры. Было выведено из строя орудийным огнем 8 танков.

В июле 1942 года при отходе наших частей от Дона одной части был отрезан путь 35 немецкими автоматчиками. В это время подошла группа разведчиков, которая вступила в неравный бой. Огнем разведчиков было убито 13 человек противника, остальные разбежались. Тов. Мороз в этом бою из своего автомата уничтожил 3 немцев. Часть свободно прошла вперед.

Сентябрь 1942 года. Группе разведчиков было приказано пробраться в с. Серпень и доставить языка. По прибытию на место была устроена засада. При появлении противника тов. Мороз первым выскочил из засады и захватил 1 румына».







В октябре 1944 года Михаилу Емельяновичу Морозу вручили еще одну награду — медаль «За отвагу». В наградном листе есть описание подвига бойца: «Тов. Мороз, отлично выполняя обязанности повара, проявил себя отважным и инициативным бойцом. В Одесской операции, доставляя пищу бойцам под огнем противника, он уничтожил 4 немецких солдат. В боях по ликвидации Ясско-Кишинёвской группировки он обнаружил и подавил огонь двух автоматных точек противника, доставляя своевременно пищу на огневой рубеж. В боях за столицу Югославии город Белград тов. Мороз уничтожил 5 немецких солдат и 2 взял в плен».

Кроме этих наград, у ефрейтора Мороза были медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда».

Андрей Яковлевич Толстик, старший сержант, командир орудия 580-го армейского полка противовоздушной обороны, уроженец деревни Чикили.

В 1940 году был призван на срочную службу и с июня 1941-го воевал в составе 580-го армейского полка противовоздушной обороны 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. В 1943 году Андрей Яковлевич был представлен к ордену Отечественной войны І степени. В наградном листе написано: «Орудие, которым командует старший сержант Толстик А. Я., имеет на своем счету три сбитых самолета. Во время пикирования на прикрываемые боевые порядки 16 сентября 1942 года сбит Ю-88. Самолет упал в 3 км северо-восточнее балки Грачевая. Израсходовано 4 снаряда. Самолет разбился. 29 и 30 января 1943 года его орудрасчет сбил 2 фашистских самолета типа ХІІІ-123 при пикировании на охраняемую переправу через реку Северный Донец в районе Давыдо-Никольский, Ново-Светловского района. Самолеты упали: первый — в нейтральной зоне, второй — на территории противника. Израсходовано 183 снаряда. Южнее Ворошилова Ново-Светловского района 5 февраля 1943 года, когда батарею атаковали танки и пехота противника, орудрасчет тов. Толстика вел меткий и сильный огонь по противнику. В результате был выведен из строя один малый танк и нанесен урон живой силе противника». Кроме того, «старший сержант Толстик Андрей Яковлевич по заданию командования полка дважды ходил в глубокий тыл противника с целью разведки. В обоих случаях задания выполнил».

В июне 1944 года Андрей Толстик временно исполнял обязанности командира взвода 2-й батареи 580-го армейского зенитного артиллерийского полка 38-й армии 1-го Украинского фронта. За проявленные мужество и героизм 29 июня старший сержант Толстик был представлен к ордену Красной Звезды. В наградном листе написано: «В бою за село Михальче 22 июня 1944 года тов. Толстик А. Я., командуя взводом, вывел пушки на открытые позиции впереди боевых порядков нашей пехоты. Несмотря на сильнейший заградительный огонь шестиствольных минометов противника, умело и быстро меняя огневые позиции, не допустил поражения людей, пушек и автомашин. Ведя шквальный огонь, с ходу зажег деревню и расстрелял засевших в домах автоматчиков противника. Расчистил путь в Михальче, чем был ликвидирован плацдарм немцев на правом берегу реки Днестр. Проявил находчивость, умение и отвагу».

Подготовила Ольга ЯНУШЕВСКАЯ