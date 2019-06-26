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Под Слуцком в результате удара молнии сгорел сарай
27.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
27 июня в 2.56 в Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании сарая мансардного типа в деревне Леньки.
В результате пожара здание выгорело изнутри. Никто не пострадал.
Предварительная причина загорания – удар молнии.
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27 июня в 2.56 в Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании сарая мансардного типа в деревне Леньки. В результате пожара здание...
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