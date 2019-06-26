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В Барановичах 3 июля откроют аллею Авиаторов и проведут фестиваль дворовых игр

27.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах в День Независимости откроют аллею Авиаторов и проведут фестиваль дворовых игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

В Барановичах 3 июля откроют аллею Авиаторов и проведут фестиваль дворовых игр

Зеленую зону в юго-восточной части города благоустроили по инициативе ветеранов дальней авиации и студентов Барановичского госуниверситета. Были обновлены пешеходные дорожки, разбиты газоны. Особым украшением аллеи стали светильники, к стойкам которых прикреплены уменьшенные копии самолетов. По задумке, тень от них при включенных фонарях проецируется на тротуар.

В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 3 июля пройдет фестиваль дворовых игр. Посетить его приглашают не только детей, но и взрослых. Участники смогут посоревноваться между собой в играх "Вышибалы", "Классики", заездах на самокатах, прыжках на скакалке, конкурсе рисунков на асфальте. "Этим фестивалем мы хотим показать современным детям, как можно интересно провести время на свежем воздухе, и напомнить родителям о том, каким счастливым было их детство", - подчеркнули в горисполкоме. Организаторами мероприятия выступают Барановичский горисполком и праздничный информационно-развлекательный центр "Сюрприз".

В целом гуляния в городе развернутся на семи площадках. Запланирована насыщенная концертная программа, различные мастер-классы, соревнования для многодетных и молодых семей. Будут работать интерактивные фотозоны, которые отразят историю Беларуси до наших дней. Вечером Барановичи присоединятся к республиканской акции "Споем гимн вместе", после чего небо разукрасит красочный фейерверк. Праздник продолжится молодежной дискотекой.

 
 
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  В Барановичах в День Независимости откроют аллею Авиаторов и проведут фестиваль дворовых игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по...
 
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