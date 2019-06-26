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Житель Кобринского района украл у соседа 200 саженцев туи

27.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе сельчанин украл у соседа 200 саженцев туи и посадил их у себя в огороде, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Житель Кобринского района украл у соседа 200 саженцев туи

В милицию обратился местный житель 1976 года рождения. Он рассказал, что с его приусадебного участка похитили саженцы туи стоимостью более Br400. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника - им оказался неработающий односельчанин потерпевшего. Выяснилось, что, поливая свой огород, мужчина заметил на участке соседа маленькие туи. Улучив момент, он взял тележку и лопату, выкопал нужное ему количество растений и сразу посадил у себя во дворе.

"Потерпевший не сразу обнаружил пропажу, так как выращивает тысячи саженцев на площади в несколько гектаров. Однако вскоре он обратил внимание на появление туй у соседа, которых у того никогда раньше не было. Тогда мужчина проверил свой участок, выявил недостачу и позвонил в милицию", - отметили в УВД облисполкома.

Мужчина задержан. Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.

 
 
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  В Кобринском районе сельчанин украл у соседа 200 саженцев туи и посадил их у себя в огороде, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В милицию обратился...
 
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