В Брестской области к новому учебному году откроются 4 учреждения образования

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области к началу нового учебного года откроются четыре новых учебных заведения, сообщил сегодня на заседании облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





В Барановичах и Пинске к 1 сентября откроются по одному детскому саду на 240 мест каждый. В Бресте будет сдана школа на 1480 мест. Также в областном центре откроет свои двери школа-сад на 470 мест. Сегодня проходит заседание областного исполнительного комитета по вопросам подготовки учреждений образования к 2019/2020 учебному году.