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С 01.07.2019 года изменяется расписание движения маршрута экспрессного сообщения №4 «Автовокзал – ЦГБ»

27.06.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые пассажиры! С 01.07.2019 года изменяется расписание движения маршрута экспрессного сообщения №4 «Автовокзал – ЦГБ».

С 01.07.2019 года изменяется расписание движения маршрута экспрессного сообщения №4 «Автовокзал – ЦГБ»

Понедельник - суббота:

Новый автовокзал

7:09 7:16 7:23 7:30 7:37 7:44 7:51 7:58 8:05 8:12 8:19 8:26 8:33 8:40 8:47 8:54 9:01 9:08 9:15 9:22 9:29 9:36 9:43 9:50 9:57 10:04 10:11 10:18 10:25 10:32 10:39 10:46 10:53 11:00 11:07 11:14 11:21 11:28 11:35 11:42 11:49 11:56 12:03 12:10 12:17 12:24 12:31 12:38 12:45 12:52 12:59 13:06 13:13 13:20 13:27 13:34 13:41 13:48 13:55 14:02 14:09 14:16 14:23 14:30 14:37 14:44 14:51 14:58 15:05 15:12 15:19 15:26 15:33 15:40 15:47 15:54 16:01 16:08 16:15 16:22 16:29 16:36 16:43 16:50 16:57 17:04 17:11 17:18 17:25 17:32 17:39 17:46 17:53 18:00 18:07 18:14 18:21 18:28 18:35 18:42 18:49 18:56 19:03 19:10 19:38 20:06 20:16 20:26 20:36 20:46 21:16 21:46 22:16

ЦГБ

7:09 7:16 7:23 7:30 7:37 7:44 7:51 7:58 8:05 8:12 8:19 8:26 8:33 8:40 8:47 8:54 9:01 9:08 9:15 9:22 9:29 9:36 9:43 9:50 9:57 10:04 10:11 10:18 10:25 10:32 10:39 10:46 10:53 11:00 11:07 11:14 11:21 11:28 11:35 11:42 11:49 11:56 12:03 12:10 12:17 12:24 12:31 12:38 12:45 12:52 12:59 13:06 13:13 13:20 13:27 13:34 13:41 13:48 13:55 14:02 14:09 14:16 14:23 14:30 14:37 14:44 14:51 14:58 15:05 15:12 15:19 15:26 15:33 15:40 15:47 15:54 16:01 16:08 16:15 16:22 16:29 16:36 16:43 16:50 16:57 17:04 17:11 17:18 17:25 17:32 17:39 17:46 17:53 18:00 18:07 18:14 18:21 18:28 18:35 18:42 18:49 18:56 19:03 19:10 19:38 20:06 20:16 20:26 20:36 20:46 21:16 21:46 22:16

Воскресенье:

Автовокзал

7:09 7:17 7:25 7:33 7:41 7:49 7:57 8:05 8:13 8:21 8:29 8:37 8:45 8:53 9:01 9:09 9:17 9:25 9:33 9:41 9:49 9:57 10:05 10:13 10:21 10:29 10:37 10:45 10:53 11:01 11:09 11:17 11:25 11:33 11:41 11:49 11:57 12:05 12:13 12:21 12:29 12:37 12:45 12:53 13:01 13:09 13:17 13:25 13:33 13:41 13:49 13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45 14:53 15:01 15:09 15:17 15:25 15:33 15:41 15:49 15:57 16:05 16:13 16:21 16:29 16:37 16:45 16:53 17:01 17:09 17:17 17:25 17:33 17:41 17:49 17:57 18:05 18:13 18:21 18:29 18:37 18:45 18:53 19:01 19:09 19:36 20:06 20:16 20:26 20:36 20:46 21:16 21:46 22:16

ЦГБ

7:04 7:12 7:20 7:28 7:36 7:44 7:52 8:00 8:08 8:16 8:24 8:32 8:40 8:48 8:56 9:04 9:12 9:20 9:28 9:36 9:44 9:52 10:00 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52 12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 14:00 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:52 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 19:04 19:36 20:06 20:16 20:26 20:36 20:46 21:16 21:46 22:16

Среда, пятница (выполняется заезд на Аэропорт «Брест» согласно расписания с 05.06.2019г. по 30.08.2019г.):

Автовокзал

13:06 14:30

Аэропорт «Брест»

13:47 15:40

 
Теги: Брест
 
 
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  Уважаемые пассажиры! С 01.07.2019 года изменяется расписание движения маршрута экспрессного сообщения №4 «Автовокзал – ЦГБ». Понедельник - суббота: Новый...
 
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