Горецкий РОВД – про мак, гашиш и марихуану

Источник материала: Горецкий вестник

Каждое лето в нашей стране уничтожают посевы наркосодержащих растений. Отделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Горецкого РОВД рассказывает, почему мак и конопля – это наркотики и так ли безвредна марихуана, как считают некоторые.





Чем опасны опиаты?

Все природные наркотические средства опийной группы получают из мака. Вызывают состояние эйфории, спокойствия, умиротворения. Включаясь в обменные процессы, приводят к быстрому (иногда после одного-двух приемов) возникновению сильнейшей психической и физической зависимости. Крайне разрушительно действуют на организм. Наркотические зависимости, вызываемые опиатами, очень трудно поддаются лечению.

Маковая соломка — измельченные и высушенные части стеблей и коробочек мака. Соломка используется для приготовления раствора ацетилированного опия, который потребляется внутривенно.

Ацетилированный опий — готовый к употреблению раствор, полученный в результате ряда химических реакций. Имеет темно-коричневый цвет и характерный запах уксуса.





Признаки опьянения опиатами

Непродолжительное состояние эйфории, необычная сонливость в самое разное время; медленная, “растянутая” речь; добродушное, покладистое поведение вплоть до полного подчинения; стремление к уединению; бледность кожных покровов; очень узкий зрачок, не реагирующий на изменения освещения; замедление сердцебиения, дыхания, снижение болевой чувствительности; понижение аппетита, жажды, рефлексов и сексуального влечения.

Последствия употребления опиатов

Огромный риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами из-за использования общих шприцев; поражение печени из-за низкого качества наркотиков; сильное снижение иммунитета; заболевания вен, разрушение зубов из-за нарушения кальциевого обмена; импотенция; снижение уровня интеллекта. Очень велика опасность передозировки с тяжелыми последствиями, вплоть до смерти

Что такое марихуана и гашиш? Почему они вредны?

Марихауна — это наркотик, который получают из различных видов конопли, которую сушат и курят. Воздействие — изменение сознания. В помещении надолго остается характерный запах жженной травы. Сохраняет этот запах и одежда.





Марихуана — высушенная или сырая зеленая травянистая часть конопли. Светлые, зеленовато-коричневые размолотые листья и цветущие верхушки. Может быть плотно спрессована в комки. Этот наркотик курят в виде сигарет-самокруток («косяков»), а также набивают в трубки, добавляют в пищу.

Гашиш — смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек конопли. Смолистое вещество темно-коричневого цвета, похожее на пластилин, в виде брикетиков или капсул. Гашиш курят с помощью специальных приспособлений. Действие наркотика наступает через 10 – 30 минут после курения и может продолжаться несколько часов. Все производные конопли относятся к группе нелегальных наркотиков и полностью запрещены.





Признаки употребления препаратов конопли

Эйфория, чувство беззаботности; несдержанность, повышенная разговорчивость; состояние сильного голода и жажды, покраснение глаз. При небольшой дозе — расслабленность, обостренное восприятие цвета, звуков, повышенная чувствительность к свету из-за сильно расширенных зрачков. При большой дозе — заторможенность, вялость, сбивчивая речь у одних, агрессивность, с немотивированными действиями у других; безудержная веселость, нарушение координации движений, восприятия размеров предметов и их пространственных отношений, галлюцинации, беспочвенные страхи и паника.

Последствия употребления

“Перегорание” — неразбериха в мыслях, разочарованность, депрессия и ощущение изолированности; нарушение координации движения, памяти и умственных способностей; замедленное половое развитие и созревание, включая нарушения спермообразования и менструального цикла. При приеме большой дозы наркотика могут возникнуть галлюцинации и паранойя. Провокация одновременного употребления алкоголя и перехода к более тяжелым наркотикам; бронхит, рак легких.

Согласно статьи 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, влекут наложение штрафа до 20 базовых величин. Предусмотрена также уголовная ответственность.