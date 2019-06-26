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В Минске устроят чёрную пятницу со скидками до 70%

27.06.2019 12:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Минске устроят чёрную пятницу со скидками до 70%
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Распродажи в ТРЦ «Титан» пройдут с 10 до 21 часа. Цены снизят более 100 брендов одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий, товаров для детей и дома. В частности, высокие скидки предоставят магазины Sister’s, «Калiнка», Gloria, MoDNO, Sofi collection, Stuntman, «Мономах», «Мегатоп» и Sconti Outlet. Заодно «постройнеют» в цене детские товары в Bartek, Ёмаё, Tom Farr, «Саша+Маша», «Няня», «Рюкзачок» и др.

Кроме того, в «чёрной пятнице» участвуют операторы фудкорта и центры развлечений. Так же поступят пиццерии, кофейни и кафе-мороженое.

 
 
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В Минске 28 июня пройдет чёрная пятница со скидками до 70%. В ТРЦ Титан и Тивали на один день обрушат цены на одежду, косметику и детские товары, а в ТЦ Трюм вечером...
 
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