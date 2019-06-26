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Жара в Европе продолжает ставить рекорды

27.06.2019 12:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Жара в Европе устанавливает новые июньские температурные рекорды, в четверг в нескольких странах она лишь усилится, сообщает в четверг телеканал BBC.

В среду несколько температурных рекордов были побиты в Германии, Польше и Чехии. К примеру, в городе Кошен в земле Бранденбург температура в середине дня достигла 38,6 градуса по Цельсию. Предыдущий июньский рекорд, установленный в 1947 году в городе Бюлерталь в земле Баден-Вюртемберг: тогда температура составила 38,5 градуса. В Польше в среду температурный максимум составил 38,2 градуса по Цельсию, что тоже стало рекордом для июня.

В четверг в ряде стран, например, во Франции, Испании, Италии и Швейцарии, столбик термометра может подняться выше отметки в 40 градусов по Цельсию.

В Италии наиболее сильная жара наблюдается в северной части страны. Так, в области Пьемонт температура в четверг может достигать 40-42 градусов по Цельсию, сообщает агентство АНСА. В областях Тоскана, Умбрия и Лацио пиковая температура может колебаться от 36 до 39 градусов по Цельсию, она затронет Рим, Флоренцию и Сиену.

Накануне в зоопарке Рима животным стали выдавать замороженные фрукты, чтобы облегчить их состояние в жару. Замороженные лакомства получили, в частности, медведи, носухи и лемуры.

Жара в Италии продолжится и в пятницу.

Пик жары во Франции, как ожидается, придется на четверг и пятницу.

Французские метеорологические службы в четверг объявили о повышенном - "оранжевом" - уровне опасности из-за высокой температуры воздуха сразу в 78 департаментах страны. Эксперты отмечают, что такое количество департаментов впервые одновременно попали в категорию повышенного риска.

"В пятницу в некоторых местах может быть побит национальный рекорд", - сказала представитель французской службы прогнозов погоды Кристель Робер. Максимальная температура воздуха за всю историю наблюдений была зафиксирована на территории Франции в августе 2003 года. Тогда столбик термометра в провинции Гар поднялся до 44,1 градусов по Цельсию.

Из-за жары в ряде крупных городов Франции ограничили движение автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов. В частности, речь идет о Париже и его пригородах, Лионе, Марселе и Страсбурге.

В испанской Каталонии на фоне жары бушует пожар. Огонь бушует в провинции Таррагона с вечера среды. Он уже уничтожил 4 тыс. гектаров леса. Эксперты называют этот пожар одним из самых разрушительных в Каталонии за последние 20 лет, он может уничтожить до 20 тыс. гектаров леса, сообщает газета "Вангуардия".

Экстремальной жары ожидают в четверг в большей части Испании. В 30 из 50 испанских провинций власти предупреждают о высоких температурах.

В 7:00 по местному времени (8:00 мск) температура уже была выше 30 градусов по Цельсию в некоторых местах в провинции Наварра, на Балеарских островах и в автономном сообществе Страна Басков. На юге провинции Мадрид температура в четверг может достигнуть 41 градуса по Цельсию, сообщает газета "Мундо".

В Великобритании погода пока остается не слишком жаркой, так, температура в Лондоне равна 17 градусам по Цельсию. Однако, по прогнозу телеканала BBC, уже в субботу в большей части страны температура будет держаться на уровне 30 градусов по Цельсию, а в некоторых районах на юге достигнет 33 градусов.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

 
 
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Жара в Европе устанавливает новые июньские температурные рекорды, в четверг в нескольких странах она лишь усилится, сообщает в четверг телеканал BBC.
 
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