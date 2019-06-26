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Синоптики предупреждают белорусов об оранжевом уровне опасности 28 июня

27.06.2019 11:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за порывистого ветра, сообщает Белгидромет.

"28 июня (пятница) во многих районах республики и в Минске сохранится ветер порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в пятницу погоду в стране будет формировать тыловая часть циклона, отходящего на Московскую область и прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку, ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8 - +15°С, днем +13 - +20°С, по юго-западу до +23°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за порывистого ветра, сообщает Белгидромет. "28 июня (пятница) во многих районах республики и в Минске...
 
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